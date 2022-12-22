Комендантский час на Новый год: какие ограничения будут действовать в областях Украины

В новогоднюю ночь погулять скорее всего можно будет только в Закарпатской области. В остальных регионах Украины будет действовать комендатский час, как и обычно.

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В новогоднюю ночь в регионах Украины продолжится действие комендатского часа. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

При этом в ведомстве отмечают, что информация носит предварительный характер, так как власти большинства областей пока что не давали комментариев относительно длительности комендантского часа.

На данный момент комендантский час действует в такое время:

В Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях, в Киеве, Кривом Роге и Запорожье — с 23:00 до 5:00;

Во Львовской, Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях — с 00:00 до 5:00;

В Черниговской и сумской областях – с 23:00 до 4:00;

В Луганской и Донецкой областях — с 21:00 до 5:00;

В Херсонской области — с 19:00 до 6:30.

В Закарпатской области на данный момент комендантский час не действует, поэтому скорее всего и в новогоднюю ночь там можно будет находиться на улице.

Напомним, 22 декабря секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил о том, что комендантский час в Киеве на период новогодних праздников скорее всего отменен не будет.

Вместе с тем жители Киева просят местные власти отменить комендантский час в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Соответствующая петиция появилась на сайте столичного городского совета 12 декабря.