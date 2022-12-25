Украинцы, вышедшие на улицу в новогоднюю ночь, рискуют оказаться в отделении, — Нацполиция

Правоохранители продолжат выявлять нарушителей комендантского часа в том числе и в период зимних праздников, заявили у начальника Нацполиции.

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Те граждане, которые окажутся на улице в новогоднюю ночь после начала комендантского часа, рискуют оказаться в отделении полиции. Правоохранители будут патрулировать улицы украинских городов в том числе и в праздничный период. Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 25 декабря, заявила пресс-секретарь начальника Национальной полиции Марьяна Рева.

"Люди должны понимать, что независимо от того какой день, праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа и полицейские будут проверять лиц, будут проверять их документы, будут доставлять в отделения полиции для установления или проверки личности", — сказала представительница главы Нацполиции.

По словам Ревы, в случае, если люди оказались на улице и не успели добраться домой или в другое место до наступления комендантского часа, они могут прийти в отделения полиции или в мобильные пункты полиции, где в условиях зимних холодов обустроены пункты обогрева.

"(Люди) там могут переждать это время до тех пор, пока не закончится комендантский час", — сказала пресс-секретарь начальника Нацполиции.

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