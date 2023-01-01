"Найгірше вже пройшли": в "Укренерго" допускають повторний масштабний блекаут в Україні

Теоретично тотальне відключення світла, як вважає голова оператора Володимир Кудрицький, може повторитись, але Росія все більше втрачає свій атакувальний потенціал.

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Росія програє на бойовому фронті, але існує можливість повторного блекауту в Україні. Очільник оператора передавання електроенергії "Укренерго" Володимир Кудрицький озвучив свій прогноз в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, теоретично повний блекаут в Україні може повторитись, але зараз безпосередньої загрози немає. Зниження інтенсивності ударів показує, що Росія все більше втрачає свій атакувальний потенціал разом зі здатністю пошкоджувати українську енергосистему.

"Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками, я дуже на це сподіваюся принаймні", — заявив Володимир Кудрицький.

Він додав, що енергетики України навчилися готуватися до російських обстрілів і мінімізувати наслідки. Наприклад, 31 грудня та 1 січня Росія запустила безліч ракет та іранських дронів-камікадзе, але не змогла позбавити українців електроенергії під час святкування Нового року, адже у більшості регіонів не застосовувалися аварійні відключення світла.

"Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", — прокоментував ситуацію голова "Укренерго".

Раніше писали про введення екстрених відключень світла в Одесі з 31 на 1 січня. Підприємство "ДТЕК Одеські електромережі" повідомило, що ситуація різко погіршилася через обстріл із боку ЗС РФ, і в майбутньому жителі регіону можуть повторно опинитися без світла через навантаження мереж.

Фокус писав, як Україна пережила повний блекаут після атаки 23 листопада. Масовий обстріл об'єктів інфраструктури спричинив серйозні пошкодження електромереж, і деякі українці на кілька діб залишилися без світла. Енергетики щосили відновлювали систему, і за тиждень ситуація значно покращилася.