"Худшее уже прошли": в "Укрэнерго" допускают повторный масштабный блэкаут в Украине

Теоретически тотальное отключение света, как считает глава оператора Владимир Кудрицкий, может повториться, но Россия все больше теряет свой атакующий потенциал.

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Россия проигрывает на боевом фронте, но существует вероятность повторного блэкаута в Украине. Глава оператора передачи электроэнергии "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий озвучил свой прогноз в эфире единого телемарафона.

По его словам, теоретически полный блэкаут в Украине может повториться, но сейчас непосредственной угрозы нет. Снижение интенсивности ударов показывает, что Россия все больше и больше теряет свой атакующий потенциал вместе со способностью повреждать украинскую энергосистему.

"Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими атаками, я очень на это надеюсь, по крайней мере", — заявил Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что энергетики Украины научились готовиться к российским обстрелам и минимизировать последствия. К примеру, 31 и 1 января Россия запустила множество ракет и иранских дронов-камикадзе, но не смогла лишить украинцев электроэнергии во время празднования Нового года, ведь в большинстве регионов не применялись аварийные отключения света.

"Я уверен, что россияне, которые сейчас проиграют на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют", — прокомментировал ситуацию глава "Укрэнерго".

Ранее писали о введении экстренных отключений света в Одессе с 31 на 1 января. Предприятие "ДТЭК Одесские электросети" сообщило, что ситуация резко ухудшилась из-за обстрелов со стороны ВС РФ, и в будущем жители региона могут повторно оказаться без света из-за перегрузки сетей.

Фокус писал, как Украина пережила полный блэкаут после атаки 23 ноября. Массовый обстрел объектов инфраструктуры привел к серьезным повреждениям электросетей, и некоторые украинцы на несколько суток остались без света. Энергетики изо всех сил восстанавливали систему, и через неделю ситуация значительно улучшилась.