Отключения света в Украине будут продолжаться до конца отопительного сезона — Минэнерго

Министр энергетики заявил, что блэкаут в Украине теоретически возможен, но энергосистема страны постоянно показывает свою устойчивость.

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В Министерстве энергетики Украины наработали ряд решений для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, энергосистема страны на протяжении почти трех месяцев работает в условиях постоянных обстрелов. В связи с этим в министерстве разработали ряд технических решений, которые могут обеспечить стабильность работы системы. Галущенко выразил уверенность, что энергосистема удержится и при дальнейших возможных ударах.

"Наша энергосистема на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, обеспечивающих стабильность ее работы. Это касается и генерации и передачи электроэнергии", — заявил Галущенко.

Также в министерстве отмечают, что блэкаут в Украине возможен теоретически, однако энергосистема постоянно доказывает свою устойчивость.

Вместе с тем из-за значительных повреждений как объектов генерации, так и систем передачи электроэнергии, к концу отопительного сезона придется применять графики отключения света.

"Основная наша цель – сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения – соблюдали графики отключений", — отметил Герман Галущенко.

В Минэнергетики также добавили, что сейчас проходит постоянный мониторинг за соблюдением этих графиков, который проводят НКРЭКУ, Госэнергонадзор и Служба безопасности Украины.

Напомним, 1 января в "Укрэнерго" заявили, что теоретически полный блэкаут в Украине может повториться, но сейчас непосредственной угрозы нет. Снижение интенсивности ударов показывает, что Россия все больше и больше теряет свой атакующий потенциал вместе со способностью повреждать украинскую энергосистему.

Ранее Фокус писал о введении экстренных отключений света в Одессе с 31 на 1 января. Предприятие "ДТЭК Одесские электросети" сообщило, что ситуация резко ухудшилась из-за обстрелов со стороны ВС РФ, и в будущем жители региона могут повторно оказаться без света из-за перегрузки сетей.