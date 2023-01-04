Реформа энергосистемы во время войны: что поможет Украине избежать блэкаутов из-за ударов ВС РФ

Миниэлектростанции обеспечат поставками воды и тепла населенные пункты в условиях войны и обстрелов критической инфраструктуры, а также энергетическую безопасность атомной генерации.

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В Украине планируют наладить работу миниэлектростанций, чтобы сделать невозможным длительный вывод из строя энергосистемы после российских ракетных обстрелов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, из-за полномасштабного вторжения России в Украине решили провести кардинальную реформу — построить децентрализованную энергетическую систему.

"Тогда она будет менее уязвима к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему", — сказал Шмыгаль.

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В то же время в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отмечают, что миниэлектростанции обеспечат поставки воды и тепла в населенные пункты, а также энергетическую безопасность атомной генерации. Кроме того, 20 таких министанций могут выдать мощность одного атомного блока.

"К примеру, для старта атомного блока необходимо 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не достигают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей", — подчеркивают в ведомстве.

Как работают миниэлектростанции

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине устанавливают газотурбинные и газопоршневые миниэлектростанции, которые прибывают в нашу страну в рамках гуманитарной помощи от разных стран Евросоюза. При этом производство электричества на таких станциях стоит дорого. Однако их преимущество заключается в быстром запуске в работу: они разгоняются в течение максимум 3 минут, тогда как атомный блок – трое суток.

Газотурбинные и газопоршневые электростанции с небольшими блоками, в среднем 50 МВт. Но при правильном использовании можно добиться выхода до 1 тыс. МВт – это атомный блок. Такие электростанции, как правило, не нуждаются в особом человеческом вмешательстве и обслуживании,

Напомним, 2 января в Министерстве энергетики предупреждали, что перебои с электричеством в Украине будут продолжаться как минимум до конца отопительного сезона. Как объяснил профильный министр Герман Галущенко, причина — значительные повреждения как объектов генерации, так и систем передачи электроэнергии.

А 1 января в "Укрэнерго" заявили, что теоретически полный блэкаут в Украине может повториться, но сейчас непосредственной угрозы нет. Снижение интенсивности ударов показывает, что Россия все больше и больше теряет свой атакующий потенциал вместе со способностью повреждать украинскую энергосистему.