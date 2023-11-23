"Є резерви": у Міненерго розповіли, чи запроваджуватимуть графіки відключень (відео)

За словами заступниці міністра Світлани Гринчук, ситуацію з похолоданням можна назвати прогнозованою, і енергетики готові своєчасно справлятися з проблемами.

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В Україні значно похолодало, що створює додаткове навантаження на енергосистему. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону розповіла, чи може це призвести до відключень світла.

За її словами, з похолоданням зросло і споживання електроенергії, проте наразі ситуація контрольована, тому обмежень вводити не будуть.

"Ситуація контрольована, у нас є резерви, є достатньо потужностей. Якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, зокрема через погодні умови (налипання снігу чи вітру), то не плануємо запроваджувати жодних графіків", — заявила Світлана Гринчук.

Окремо було зазначено, сім енергоблоків перебували в аварійному ремонті, проте через 6-7 годин вони знову почали працювати. Українські енергетики продовжать у майбутньому швидко ремонтувати важливі об'єкти інфраструктури.

Зниження температури є прогнозованим явищем, тому найближчим часом "сюрпризів" бути не повинно.

"З тією ситуацією, яка є зараз, навіть у разі зниження температури ми не плануємо графіків відключень, особливо для побутових споживачів", — продовжила заступниця міністра енергетики.

Вимкнення світла за графіками: що відомо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 22 листопада заявив, що найближчим часом українці можуть повернутися до графіків вимкнення світла через погодні умови.

Українська енергосистема, за його словами, почала стикатися з дефіцитом, тому його потрібно компенсувати. Поки що це вдається зробити за допомогою західних колег.

"Якщо в нас не вийде компенсувати дефіцит, тоді, безумовно, будуть графіки відключень, за якими на 1-3 години певні частини України доведеться відключати від електроенергії, щоб усі інші мали можливість її отримувати", — заявив Олександр Харченко.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що в українській енергосистемі ще відучора фіксують дефіцит, а наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачає для того, щоб замістити весь обсяг невироблюваної електроенергії.