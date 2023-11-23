"Есть резервы": в Минэнерго рассказали, будут ли вводиться графики отключений (видео)

По словам замминистра Светланы Гринчук, ситуацию с похолоданием можно назвать прогнозируемой и энергетики готовы своевременно справляться с проблемами.

Related video

В Украине значительно похолодало, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона рассказала, может ли это привести к отключениям света.

По ее словам, с похолоданием выросло и потребление электроэнергии, однако сейчас ситуация контролируемая, поэтому ограничений вводить не будут.

"Ситуация контролируемая, у нас есть резервы, есть достаточно мощностей. Если не будет значительных обстрелов, не будет значительных повреждений, в том числе из-за погодных условий (налипания снега или ветра), то не планируем вводить никаких графиков", — заявила Светлана Гринчук.

Отдельно было отмечено, семь энергоблоков находились в аварийном ремонте, однако спустя 6-7 часов они снова начали работать. Украинские энергетики продолжат в будущем быстро ремонтировать важные объекты инфраструктуры.

Снижение температуры является прогнозируемым явлением, поэтому в ближайшее время "сюрпризов" быть не должно.

"С той ситуацией, которая сейчас, даже при понижении температуры мы не планируем графиков отключений, особенно для бытовых потребителей", — продолжила замминистра энергетики.

Отключения света по графикам: что известно

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко 22 ноября заявил, что в ближайшее время украинцы могут вернуться к графикам отключения света из-за погодных условий.

Украинская энергосистема, по его словам, начала сталкиваться с дефицитом, поэтому его нужно компенсировать. Пока что это удается сделать при помощи западных коллег.

"Если у нас не получится компенсировать дефицит, тогда безусловно будут графики отключений, по которым на 1-3 часа определенные части Украины придется отключать от электроэнергии, чтобы все другие имели возможность ее получать", — заявил Александр Харченко.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что в украинской энергосистеме еще со вчерашнего дня фиксируется дефицит, а имеющегося на рынке объема импортной электроэнергии не хватает для того, чтобы заместить весь объем непроизводимой электроэнергии.