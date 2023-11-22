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Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Не из-за обстрелов: Украина может вернуться к графикам отключений зимой, — эксперт (видео)

отключение света, электричество, графики отключений, веерные отключения
Фото: Associated Press | В Украину зимой могут вернуться графики отключения света (иллюстративное изображение)

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, пока что энергетикам удается компенсировать дефицит за счет европейских партнеров, однако при усугублении ситуации необходимо будет вернуться к графикам.

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Отключения электроэнергии могут вернуться в Украину уже этой зимой даже без массированных атак со стороны России. Вся причина в погодных условиях. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24" 22 ноября.

По его словам, энергетики неоднократно предупреждали, что при условии низких температур украинская энергосистема столкнется с дефицитом и это объективная ситуация.

"Это не значит, что кто-то погибнет или будет какой-то Армагеддон, но вполне может, что если у нас не получится компенсировать дефицит, тогда безусловно будут графики отключений, по которым на 1-3 часа определенные части Украины придется отключать от электроэнергии, чтобы все другие имели возможность ее получать", — заявил Александр Харченко.

Пока что Украине удается компенсировать дефицит при помощи европейских коллег и их энергосистему. Они предоставляют помощь, однако если дефицит будет значительно выше, тогда придется прибегнуть к крайним мерам.

"Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то -8, -10 градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к чему украинцам нужно быть готовыми", — продолжил Александр Харченко.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что в Украине зафиксировали дефицит электроэнергии, поэтому граждан призвали экономить свет. В "Укрэнерго" предупреждают, что в вечерние часы дефицит электроэнергии может увеличиться. Энергетики уже ищут возможности перекрыть дефицит.