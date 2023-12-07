"Будем наиболее уязвимыми": эксперт рассказал, когда ВС РФ могут запустить более ста ракет

Российские военные хотят разрушить не только объекты инфраструктуры, но и логистические центры — мосты, крупные железнодорожные узлы и электроподстанции, рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Related video

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут устроить массированную атаку, когда нагрузка на украинскую энергетическую инфраструктуру будет максимальной. Об этом он сообщил в комментарии "ТСН.ua".

"Враг имеет в своем резерве 870 ракет. В прошлом году у него было 1600. Но обратите внимание, что в последнее время фактически каждую ночь россияне задействуют Shahed", — сказал Владислав Селезнев.

Важно

"РФ вернутся к своей тактике": в США рассказали о поддержке Украины зимой (видео)

Он отметил, что дроны летают по странным и нелогичным траекториям, кружат. Селезнев считает, что оккупанты пытаются обнаружить украинские радары, пусковые установки, системы противовоздушной и противоракетной обороны. Противник формирует карту систем ПВО, отыскивая определенные пробелы, чтобы результативность ударов по энергоинфраструктуре была максимальной.

Кроме этого, он убежден, что оккупанты хотят не только разрушить объекты инфраструктуры, но и логистические центры — мосты, крупные железнодорожные узлы, электроподстанции, обеспечивающие тягловой силой железнодорожные пути. Россия понимает, что когда Украина почувствует нехватку ресурсов по перемещению на том или ином участке фронта материально-технических запасов, там ВСУ будут слабее на поле боя.

Когда может ударить враг

По словам Селезнева, оккупанты могут атаковать, когда в течение нескольких дней будет сохраняться минусовая температура.

"Когда в течение нескольких дней будет сохраняться серьезная минусовая температура. Когда будут нагрузки на энергосистему, тогда враг ударит. В тот момент, когда мы будем наиболее уязвимыми", — сказал он.

Также он считает, что враг будет максимально нагружать украинскую ПВО, чтобы мы могли сбить не все ракеты. Кроме этого, Селезнев добавил, что одномоментный пуск "Калибр" морского базирования оккупанты могут осуществить на уровне 56 ракет. В частности, враг может запустить ракеты как из Севастополя, так и из Новороссийска. По его мнению, атака может иметь серьезные последствия и насчитывать более ста ракет, если ВС РФ, кроме "Калибров", ударят ракетами воздушного и наземного базирования.

Напомним, 4 декабря представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ имеют серьезные запасы ракет, однако они значительно ниже, чем были год назад. По его словам, враг будет действовать в соответствии со своим стратегическим замыслом и пытаться нанести "как можно больше вреда".

24 ноября в компании YASNO сообщили, что в Украине могут ввести экстренные и стабилизационные отключения света в случае повреждения энергосистемы. Также украинцам могут отключить свет накануне атак ВС РФ.