"РФ вернутся к своей тактике": в США рассказали о поддержке Украины зимой (видео)

По словам координатора Совета нацбеза США Джона Кирби, прошлую зимы российские оккупанты нацеливались на объекты критической инфраструктуры в Украине. В США ожидают таких же действий противника и в этом году.

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Соединенные Штаты определили три основных направления помощи Украине для ее подготовки к зиме. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

Кирби отметил, что в прошлую зимы российские оккупанты нацеливались на объекты критической инфраструктуры в Украине, из-за чего в США ожидают таких же действий противника и в этом году. Эти опасения подкрепляются недавними атаками дронов и ракетными ударами, осуществленными российскими силами.

"Мы ожидаем, что Россия применит такую же тактику этой зимой", — подчеркнул Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан сделали приоритетом оказание помощи Украине в подготовке к зиме, как это было и в предыдущий период.

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"Мы сконцентрировались на трех ключевых аспектах. Во-первых, мы укрепляем украинскую противовоздушную оборону для нейтрализации ракетных и беспилотных атак на критическую инфраструктуру со стороны России", — подчеркнул Кирби.

Он отметил предоставление США и их союзников Украине зенитных ракетных систем Patriot, Hawk, Avenger, а также других средств противовоздушной обороны.

"Во-вторых, мы поддерживаем Украину в укреплении ее энергетической инфраструктуры", — сообщил Кирби.

По его словам, Украине было предоставлено защитное оборудование, включая специальные сетки, арматуру и барьеры HESCO для обеспечения безопасности важных объектов.

"И, в-третьих, мы поставляем Украине резервное оборудование и материалы, такие как высоковольтные автотрансформаторы, промышленные генераторы электроэнергии и мобильное автономное оборудование, для обеспечения устойчивости и предотвращения потерь тепла и электроэнергии", — подчеркнул он.

24 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, РФ ежедневно атакует энергосистему Украины, однако пока говорить о массированных ударах пока рано.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы объектов энергетики Украины способны навредить и самим россиянам Глава государства подчеркнул, что действия РФ приводят к накоплению реакции, которая в один момент может оказаться решительной.