"Опасность и для них": Зеленский заявил, что удары по энергетике Украины угрожают России (видео)

Действия РФ приводят к накоплению реакции мира, которая в один момент может оказаться решительной. Как считает президент Владимир Зеленский, соответствующие послания должны передаваться Владимиру Путину, российскому президенту.

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Российские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины способны навредить и самим оккупантами. Президент Владимир Зеленский сказал об этом на пресс-конференции после проведения Международного саммита Grain from Ukraine.

Он заявил, что на такие удары должен реагировать весь мир. Действия РФ приводят к накоплению реакции, которая в один момент может оказаться решительной.

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Пугают атомной угрозой: Данилов назвал причину удара Shahed возле Хмельницкой АЭС (видео)

Зеленский особенно обратил внимание на атомную энергетику. Вероятные удары по таким объектам являются очень опасными, а угроза существует не только для Украины, не только для всего мира, но также и самой России.

"Может быть ответ и опасность и для них. Они должны это понимать", — заявил он.

Руководитель государства отметил, что такие послания должны идти не из Украины, а должны передаваться Владимиру Путину, российскому президенту, со всего мира.

Политик отметил, что обломки различных воздушных целей уже падают в соседних странах. Такие действия еще раз доказывают, что Россия развязывает войну против всего мира.

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Атака Shahed в ночь на 25 ноября

Войска РФ атаковали ночью 25 ноября Украину рекордным количеством БПЛА Shahed. Основное направление удара — Киев. Украинская столица подверглась наибольшей атаке, но благодаря работе мобильных групп удалось ликвидировать угрозу.

В результате российской атаки на столицу пострадали пять человек. В разных районах столицы Украины зафиксированы обломки БПЛА.

Зеленский осудил рекордную атаку "Шахедами" в день памяти жертв Голодомора. Он считает, что оккупанты все запланировали. Россияне сознательно пошли на такой шаг. По его словам, руководство России гордится тем, что может уничтожать и убивать украинцев.

Напомним, 25 ноября волонтер Тарас Чмут призвал украинцев не жить иллюзиями относительно агрессии РФ. Глава фонда "Вернись живым" считает, что у России есть еще достаточный потенциал, как по производству дронов, так и по выпуску крылатых ракет.