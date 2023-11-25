"Выпускают 700-100 "шахедов": Чмут призвал украинцев не жить иллюзиями относительно агрессии РФ

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что у России есть еще достаточный потенциал, как по производству дронов, так и по выпуску крылатых ракет.

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В месяц РФ может производить или получать 700-1000 БПЛА "Шахед". В соцсети Х глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сообщил подробности.

Он отметил, что не стоит тешить себя иллюзиями относительно способности России производить ударные БПЛА. По его словам, для этого есть определенные предпосылки.

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"Зима будет тяжелой", — отметил специалист.

Тарас Чмут обратил внимание и на ракетный потенциал врага. За последние полгода, по его оценке, накоплено еще несколько тысяч крылатых ракет. Это новые, которые выпускаются десятками в месяц, так и старые — которых еще тысячи.

"Должны не быть в иллюзиях. Но мы уже это проходили — выстояли и выстоим", — добавил он.

Атака Shahed в ночь на 25 ноября

Войска РФ совершили атаку на Украину ночью 25 ноября, применив 75 БПЛА Shahed, сбить удалось более 90%. Основное направление удара — Киев. Украинская столица подверглась самой большой дроновой атаке. Николай Олещук, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, отметил работу мобильных групп. Почти 40% российских целей были успешно ликвидированы.

В результате российской атаки на столицу пострадали пять человек. В разных районах столицы Украины зафиксированы обломки БПЛА. Над городом и областью сбили 66 дронов, что является рекордным показателем с начала масштабной войны.

Напомним, в июле Тарас Чмут призвал украинцев готовиться к мобилизации. Руководитель фонда "Вернись живым" считает, что в армии найдется место для всех. По его словам, у тех, кто еще не служит, есть возможность готовиться, изучая материалы и улучшая физическую подготовку.