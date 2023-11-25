РФ атаковала ночью Украину 75 "Шахедами", сбить удалось более 90%, — ВСУ (инфографика)

По информации Воздушных сил, сбили 71 БПЛА. При этом большинство из них — в Киевской области.

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Российские войска выпустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА — 75 единиц. Николай Олещук, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в Telegram сообщил подробности.

Основное направление удара — Киев. Украинская столица подверглась наибольшей атаке.

Он отметил работу мобильных групп. Почти 40% российских целей было ликвидировано.

"Спасибо всем за защиту этой ночью", — говорится в сообщении.

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Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что на территории Соломенского района в результате падения обломков БПЛА загорелось помещение детсада. В соседних домах также зафиксировали поврежденные окна.

В Соломенском районе также зафиксировали падение обломки дрона. В результате этого произошло возгорание. В Подольском и Печерском районах также упали обломки БПЛА.

Остатки дрона упали на четырехэтажный жилой дом на территории Голосеевского района. Предварительно никто не пострадал.

Небольшой обломок БПЛА упал в Днепровском районе. Возгорания не было.

В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. Им оказали медицинскую помощь.

Ударные беспилотники зафиксировали и в других регионах. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, над Кировоградщиной сбили два ударных дрона, над Николаевщиной — один. Попаданий нет. Работала ПВО и в Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях.

Уничтожен 71 ударный БПЛА Shahed-131/136. Подавляющее большинство — на Киевщине.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, 21 ноября в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские Shahed могут наносить удары по РФ. По словам спикера Воздушных сил, то, что Украина может наносить удары по РФ — не подлежит сомнению. Есть также средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям.