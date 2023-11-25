"Випускають 700-100 "шахедів": Чмут закликав українців не жити ілюзіями щодо агресії РФ

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що у Росії є ще достатній потенціал, як з виробництва дронів, так й з випуску крилатих ракет.

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В місяць РФ може виробляти або отримувати 700-1000 БПЛА "Шахед". У соцмережі Х голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут повідомив подробиці.

Він зазначив, що не варто тішити себе ілюзіями стосовно здатності Росії виробляти ударні БПЛА. З його слів, для цього є певні передумови.

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"Зима буде важкою", – зазначив фахівець.

Тарас Чмут звернув увагу й на ракетний потенціал ворога. За останні пів року, з його оцінкою, накопичено ще кілька тисяч крилатих ракет. Це нові, які випускаються десятками у місяць, так і старі — яких ще тисячі.

"Маємо не бути в ілюзіях. Але ми вже це проходили — вистояли і вистоїмо", – додав він.

Атака Shahed в ніч на 25 листопада

Війська РФ здійснили атаку на Україну вночі 25 листопада, застосувавши 75 БПЛА Shahed, збити вдалося понад 90%. Основний напрямок удару – Київ. Українська столиця зазнала найбільшої дронової атаки. Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, відзначив роботу мобільних груп. Майже 40% російських цілей було успішно ліквідовано.

Внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці України зафіксовано уламки БПЛА. Над містом та областю збили 66 дронів, що є рекордним показником з початку масштабної війни.

Нагадаємо, у липні Тарас Чмут закликав українців готуватися до мобілізації. Керівник фонду "Повернись живим" вважає, що в армії знайдеться місце для всіх. За його словами, у тих, хто ще не служить, є можливість готуватися, вивчаючи матеріали і покращуючи фізичну підготовку.