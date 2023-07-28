"Служити будуть усі": Тарас Чмут закликав українців готуватися до мобілізації

Голова фонду "Повернись живим" вважає, що в армії знайдеться місце для всіх. За його словами, у тих, хто ще не служить, є можливість готуватися, вивчаючи матеріали і покращуючи фізичну підготовку.

Related video

Усім українцям чоловічої статі рано чи пізно доведеться служити в армії. Про це сказав український військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю виданню BBC від 27 липня.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що сьогодні може зробити простий українець чоловічої статі, який не служив, проте розуміє, що в країні триває мобілізація, Тарас Чмут сказав, що кожен військовослужбовець колись був тим, хто не служив.

"Ви маєте бути готові до того, що в цій війні всі служитимуть — так чи інакше, рано чи пізно. А далі вже питання..." — сказав голова благодійного фонду.

Тарас Чмут також зазначив, що виконувати якусь роботу в армії може більшість людей. За його словами, місце знайдеться для представників найрізноманітніших професій, потрібно лише бажання та мотивація.

"Раніше в армії людина, яка нормально користується Excel — це була велика цінність на рівні батальйону", — зазначив волонтер.

Голова фонду "Повернись живим" наголосив, що в перший день служби не потрібне вміння користуватися всіма видами озброєнь. Він зазначив, що в тих, хто поки що не вступив до лав Сил оборони, поки що є можливість готуватися, вивчаючи матеріали та покращуючи фізичну підготовку.

"Але, в усякому разі, давайте називати речі коректно: ми маємо бути готові, що так чи інакше служити будуть усі", — підсумував Тарас Чмут.

Нагадаємо, 28 липня Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тищенко заявив, що без розшуків і "уточнень" мобілізація зірветься. За його словами, добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% від планового завдання.

За даними Європейської Бізнес Асоціації від 28 липня, мобілізація в Україні вплинула на ринок праці, адже в більшості регіональних компаній до 20% від військовозобов'язаних працівників перебувають у лавах ЗСУ, а найнапруженішою є ситуація в західному регіоні країни.

Ми також повідомляли, що 27 липня Верховна Рада проголосувала за рішення, яке дозволяє пролонгувати статус воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Парламент підтримав дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року.