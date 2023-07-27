Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні: Рада пролонгувала ще на 90 днів

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні діятимуть щонайменше до 18 листопада.

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Верховна Рада проголосувала за рішення, яке дозволяє пролонгувати статус воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це 27 липня повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент підтримав дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року. За відповідну постанову N9532 проголосували 347 народних обранців. Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Президент Володимир Зеленський вніс проєкти законів, які передбачали пролонгацію терміну дії воєнного стану і мобілізації. Нардепи підтримали відповідні укази.

Процедура передбачає підписання президентом указів після чого відбувається їхнє подання до парламенту. Представники профільного комітету з питань нацбезпеки та оборони розглядають питання та голосують. Для ухвалення рішення необхідно 226 голосів.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан – це особливий правовий режим, який запровадили на території України у зв'язку зі збройною агресією Росії, яка загрожує державній незалежності та територіальній цілісності. Норми передбачають запровадження тимчасових державних органів – військові адміністрації, які отримують особливі повноваження для відвернення загроз.

Фокус 20 липня повідомляв, що в соціальних мережах жінки з інвалідністю шукають чоловіків для фіктивних шлюбів і заробітку. Загалом за такі "послуги" в соцмережах просять значні суми – від 2 до 3 тисяч доларів, але для чоловіків існує ризик наштовхнутися на шахраїв і залишитися без грошей.