Без розшуків і "уточнень" мобілізація зірветься: виконується лише 20% плану, — воєнком Львова

За словами полковника Олександра Тищенка, з 20% добровольців половина підписують контракти. Але громадяни із законними підставами не бути мобілізованими точно не потраплять до армії.

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Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тищенко розповів, що військкомати працюють практично цілодобово, тому що "нашим хлопцям потрібен відпочинок, лікування і ротація". Про це повідомляє Leopolis.news.

Чи можна обійтися без "облав" на вулицях?

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, уточнення даних, то мобілізація опиниться під загрозою зриву", — пояснив керівник ТЦК, додавши, що поява в центрі не завжди тягне за собою виряджання на фронт.

Ті, у кого є законні підстави, за станом здоров'я або з низки інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії, запевнив Тищенко.

Полковник Олександр Тищенко

"Інвалідність, як і сімейні обставини, — це повне право на відтермінування", — зазначив Тищенко, пояснивши, що трапляються випадки, коли повістку вручають на вулиці й згодом уже в ТЦК з'ясовується, що в людини троє дітей або інвалідність.

Видача повісток на підприємствах

Тищенко назвав стереотипом думку про те, що якщо мобілізувати штатних працівників, то заводи та фабрики зупиняться.

"Потрібно зрозуміти, — пояснив він. — Якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства прийдуть господарями буряти й кадировці".

Які повістки існують?

для уточнення даних. Представник влади нагадав, що законодавство зобов'язує всіх військовозобов'язаних громадян повідомляти в ТЦК щоразу, коли особисті дані змінюються, як то: відомості про склад сім'ї, здоров'я, зміну місця працевлаштування.

повістка для проходження військово-лікарської комісії, після якої людина отримує висновок ВЛК про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби.

мобілізаційне розпорядження, "бойова повістка" або "явка з речами" видається після проходження медкомісії, у разі визнання придатним до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження — відправлення в зону бойових дій?

"Якщо людина служила, то її направляють у пункт постійної дислокації військової частини, де протягом 3-4 тижнів проходить бойове злагодження", — пояснив військком, додавши, що громадян, які не служили, розподіляють за навчальними центрами.

Найбільш потрібні військові спеціальності

ЗСУ необхідні всі військові спеціальності:

піхотинці;

танкісти;

артилеристи;

льотчики;

десантники.

Чи можна вимагати документи у тих, хто вручає повістки?

За словами Тищенка, сьогодні багато хто ходить у військовій формі, але видавати повістки мають право тільки уповноважені особи. Він також додав, що на період дії воєнного стану всі громадяни незалежно від віку і статі повинні носити посвідчувальні документи. Для чоловіків же від 18 до 60 років необхідно носити ще й військово-обліковий документ.

Строк для взяття на облік внутрішньо переміщених осіб

Взяття громадян на облік, як стверджує Тищенко, має проводитися у триденний термін. Він також сказав, що чоловікам заборонено виїжджати з місць проживання без дозволу районного/міського військового комісаріату.

Нагадаємо, що адміни чатів про видачу повісток "зливали" дані підписників у ТЦК.

Також повідомлялося, що в Дніпрі проводять обшуки у керівництва поліції.