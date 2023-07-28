Без розысков и "уточнений" мобилизация сорвется: выполняется только 20% плана, — военком Львова

По словам полковника Александра Тищенко, из 20% добровольцев половина подписывают контракты. Но граждане с законными основаниями не быть мобилизованными точно не попадут в армию.

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Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко рассказал, что военкоматы работают практически круглосуточно, так как "нашим ребятам нужен отдых, лечение и ротация". Об этом сообщает Leopolis.news.

Можно ли обойтись без "облав" на улицах?

"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация окажется под угрозой срыва", — пояснил руководитель ТЦК, добавив, что появление в центре не всегда влечет за собой отправку на фронт.

Те, у кого есть законные основания, по состоянию здоровья или ряду других причин не быть мобилизованными, точно не попадут в армию, заверил Тищенко.

Полковник Александр Тищенко

"Инвалидность, как и семейные обстоятельства, — это полное право на отсрочку", — отметил Тищенко, объяснив, что бывают случаи, когда повестку вручают на улице и впоследствии уже в ТЦК выясняется, что у человека трое детей или инвалидность.

Выдача повесток на предприятиях

Тищенко назвал стереотипом мнение о том, что если мобилизовать штатных работников, то заводы и фабрики остановятся.

"Нужно понять, — пояснил он. — Если наших военных не будет достаточно для обороны, то завтра на эти предприятия придут хозяевами буряты и кадыровцы".

Какие повестки существуют?

для уточнения данных. Представитель властей напомнил, что законодательство обязывает всех военнообязанных граждан сообщать в ТЦК, всякий раз когда личные данные меняются, как то: сведения о составе семьи, здоровья, смене места трудоустройства.

повестка для прохождения военно-врачебной комиссии, после которой человек получает заключение ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

мобилизационное распоряжение, "боевая повестка" или "явка с вещами" выдается по прохождении медкомиссии, в случае признания годным к военной службе.

Мобилизационное распоряжение — отправка в зону боевых действий?

"Если человек служил, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части, где в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание", — пояснил военком, добавив, что граждан не служивших распределяют по учебным центрам.

Самые востребованные военные специальности

ВСУ необходимы все военные специальности:

пехотинцы;

танкисты;

артиллеристы;

летчики;

десантники.

Можно ли потребовать документы у вручающих повестки?

По словам Тищенко, сегодня многие ходят в военной форме, но выдавать повестки имеют право только уполномоченные лица. Он также добавил, что на период действия военного положения все граждане независимо от возраста и пола должны носить удостоверяющие документы. Для мужчин же от 18 до 60 лет необходимо носить еще и военно-учетный документ.

Срок для постановки на учет внутренне перемещенных лиц

Постановка граждан на учет, как утверждает Тищенко, должна проводиться в трехдневный срок. Он также сказал, что мужчинам запрещено выезжать с мест проживания без разрешения районного/городского военного комиссариата.

Напомним, что админы чатов о выдаче повесток "сливали" данные подписчиков в ТЦК.

Также сообщалось, что в Днепре проводят обыски у руководства полиции.