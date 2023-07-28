Скрыли преступление "теробороны": в Днепре проводят обыски среди руководства полиции (фото)

Весной 2022 года злоумышленники, выдавая себя за бойцов ТрО, похитили и пытали супругов. По данным следствия, правоохранители с подозреваемыми "решили вопрос" прямо в коридоре райотдела, а производство, несмотря на наличие свидетелей, не зарегистрировали.

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В Днепре задержали нескольких руководителей одного из райотделений полиции "за крышевание преступной группировки и сокрытие преступления". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, сегодня, 28 июля, утром начались обыски в райотделе, а также было объявлено о подозрении четырем полицейским: руководителю подразделения, двум его заместителям и оперативнику.

Следствием установлено, что в марте прошлого года группа злоумышленников, которые выдавали себя за бойцов теробороны, похитили в Днепре супругов. Мужа и жену пытками заставляли выплатить выкуп с последующей уплатой ежемесячной дани.

Руководителя подразделения полиции за крышевание преступления задержали

Свидетелями преступления стали соседи супругов и сообщили в полицию. Злоумышленников нашли, а пострадавших позвали в райотдел для следственных действий. В коридоре отделения они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Впрочем, злоумышленники пробыли в райотделе недолго — они решили вопрос прямо в коридоре, заплатив полицейским $20 000. "Теробороновцев" отпустили, а производство даже не регистрировали.

"Внутренняя безопасность полиции четко сработала: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских в виде подозрения. Каждый должен наконец понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения", — написал Клименко.

Напомним, что в Украине задержали 4-х должностных лиц военкоматов, которые за деньги помогали уклоняться от призыва. Размер взяток, которые получали подозреваемые, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов США.

Ранее сообщалось, что 24 июля в Киеве задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Он скрывался от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение.