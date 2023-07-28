Приховали злочин "тероборони": у Дніпрі проводять обшуки серед керівництва поліції (фото)

Навесні 2022 року зловмисники, видаючи себе за бійців ТрО, викрали та катували подружжя. За даними слідства, правоохоронці з підозрюваними "вирішили питання" просто у коридорі райвідділку, а провадження, попри наявність свідків, не зареєстрували.

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У Дніпрі затримали кількох керівників одного із райвідділень поліції "за кришування злочинного угруповання та приховування злочину". Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його слів, сьогодні, 28 липня, зранку почалися обшуки у райвідділку, а також було оголошено про підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом його заступникам та оперативнику.

Слідством встановлено, що у березні минулого року група зловмисників, які видавали себе за бійців тероборони, викрали в Дніпрі подружжя. Чоловіка і дружину катуванням змушували виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини.

Керівника підрозділу поліції за кришування злочину затримали

Свідками злочину стали сусіди подружжя і повідомили до поліції. Зловмисників знайшли, а постраждалих покликали до райвідділку для слідчих дій. У коридорі відділення вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Втім, зловмисники пробули у райвідділку недовго — вони вирішили питання просто у коридорі, заплативши поліцейським $20 000. "Тероборонівців" відпустили, а провадження навіть не реєстрували.

"Внутрішня безпека поліції чітко спрацювала: на першому етапі розкрили розбійний напад і затримали всіх учасників банди, а сьогодні надали оцінку діям поліцейських у вигляді підозри. Кожен має врешті розуміти, що переступати закон заборонено всім без винятку", — написав Клименко.

Нагадаємо, що Україні затримали 4-х посадовців військкоматів, які за гроші допомагали ухилятися від призову. Розмір хабарів, які отримували підозрювані, коливалися від 9000 гривень до 1500 доларів США.

Раніше повідомлялося, що 24 липня в Києві затримали колишнього одеського військкома Євгена Борисова. Він переховувався від слідства — змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.