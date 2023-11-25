"Небезпека й для них": Зеленський заявив, що удари по енергетиці України загрожуватимуть Росії (відео)

Дії РФ призводять до накопичення реакції світу, яка в один момент може виявитися рішучою. Як вважає президент Володимир Зеленський, відповідні послання повинні передаватися Володимиру Путіну, російському президенту.

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Російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури України здатні нашкодити й самим окупантами. Президент Володимир Зеленський сказав про це на пресконференції після проведення Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

Він заявив, що на такі удари має реагувати увесь світ. Дії РФ призводять до накопичення реакції, яка в один момент може виявитися рішучою.

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Лякають атомною загрозою: Данілов назвав причину удару Shahed біля Хмельницької АЕС (відео)

Зеленський особливо звернув увагу на атомну енергетику. Ймовірні удари по таких об'єктах є дуже небезпечними, а загроза існує не тільки для України, не тільки для всього світу, а також й самої Росії.

"Може бути відповідь і небезпека й для них. Вони повинні це розуміти", – заявив він.

Керівник держави наголосив на тому, що такі послання повинні йти не з України, а мають передаватися Володимиру Путіну, російському президенту, з усього світу.

Політик зазначив, що уламки різних повітряних цілей вже падають в сусідніх країнах. Такі дії ще раз доводять, що Росія розв'язує війну проти всього світу.

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Атака Shahed в ніч на 25 листопада

Війська РФ атакували вночі 25 листопада Україну рекордною кількістю БПЛА Shahed. Основний напрямок удару – Київ. Українська столиця зазнала найбільшої атаки, але завдяки роботі мобільних груп вдалося ліквідувати загрозу.

Внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці України зафіксовано уламки БПЛА.

Зеленський засудив рекордну атаку "Шахедами" в день памʼяті жертв Голодомору. Він вважає, що окупанти все запланували. Росіяни свідомо пішли на такий крок. З його слів, керівництво Росії пишається тим, що може знищувати та вбивати українців.

Нагадаємо, 25 листопада волонтер Тарас Чмут закликав українців не жити ілюзіями щодо агресії РФ. Голова фонду "Повернись живим" вважає, що у Росії є ще достатній потенціал, як з виробництва дронів, так й з випуску крилатих ракет.