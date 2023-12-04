"У будь-який день": у ЗСУ розповіли, коли і як можуть поновитися масовані атаки ЗС РФ

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українцям не можна розслаблятися, адже нові масовані атаки противника можуть розпочатися в будь-який момент. Водночас запасів ракет у противника набагато менше, ніж було рік тому.

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Українцям не можна недооцінювати загрози масованих обстрілів з боку ЗС РФ, адже у противника є серйозні запаси зброї. При цьому вони значно нижчі, ніж було рік тому. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна", яке було опубліковано 4 грудня.

За його словами, російські окупанти діятимуть відповідно до свого стратегічного задуму. У зв'язку з цим противник намагатиметься завдати українцям "якомога більше шкоди".

"Нічого в їхній політиці не змінилося. Якщо вони ще не почали такі удари — вони можуть це зробити в будь-який інший день. Але в них немає стільки засобiв, як було минулого року", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил зазначив, що якщо брати минулий рік і період атак з 9 вересня 2022 по 12 березня 2023 року, то по Україні було запущено близько 1100 крилатих ракет, з яких 750 вдалося знищити силам ППО. Це результат за пів року бойової роботи.

Після цього ЗС РФ залишили близько 30% свого арсеналу в запасах, загальна кількість яких на початку осені минулого року була 1600 одиниць.

"Зараз у них і "Кинджалів", і "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше" , — продовжив Юрій Ігнат.

Якщо підняти питання атаки БПЛА, то за аналогічний період українські захисники перехопили до 750 повітряних об'єктів, а загалом із було випущено понад 1000. Нині ситуація кардинально відрізняється, адже у ЗС РФ є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів.

Українцям не можна виключати варіанту, що попереду на всіх чекають комбіновані атаки, коли будуть використані як дрони-камікадзе, так і ракети одночасно. Наразі окупанти не накопичують ракети, а відновлюють свій стратегічний запас.

"Адже більшість тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоб загрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що у США розповіли про підтримку України взимку, адже РФ планує повернутися до минулорічної тактики обстрілів. За словами координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, минулої зими російські окупанти націлювалися на об'єкти критичної інфраструктури в Україні. У США очікують таких самих дій противника і зараз.