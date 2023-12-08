"Голод та холод": яку тактику може застосувати РФ при обстрілах української інфраструктури

ЗС РФ атакуватимуть крилатими надзвуковими ракетами або дронами. Ворог спробує бити по об'єктах, цивільному населенні, аби спровокувати істерику чи певні заворушення в Україні, розповіли в ОП.

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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія використовуватиме будь-які інструменти, аби продовжити геноцидну тактику. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу".

Він зазначив, що ЗС РФ вдаватимуться до геноцидної практики взимку, а саме атакуватимуть крилатими надзвуковими ракетами чи дронами всю територію України, особливо цивільне населення чи об'єкти критичної інфраструктури.

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Подоляк вважає, що росіяни спробують скористатися психоемоційним станом людей та використовуватимуть БПЛА. Зокрема, вони щоночі їх запускають — по 35-50 дронів, більше, ніж торік.

"Вони (окупанти, — ред.) намагаються атакувати ті чи інші об'єкти, а по лінії фронту взагалі використовують балістику та керовані авіаційні бомби — саме для руйнації об'єктів критичної інфраструктури. Росіянам важливо, щоб люди відчували холод — це ж один з інструментів. Голод та холод — це два ключових інструменти Росії протягом всієї історії її існування", — сказав Михайло Подоляк.

Він вважає, що ворог використовуватиме тактику як і минулого року. Противник спробує атакувати об'єкти, цивільне населення, аби спровокувати істерику чи певні заворушення в країні. Проте Україна готова до цього, оскільки розвідка надає об'єктивні цифри щодо накопиченого ресурсу ворогом. Окупанти накопичують стратегічні запаси, для них ситуація у війні "або пан, або пропав".

"Або вони отримують результат, і тоді на певний час зможуть скомпенсувати будь-які стратегічні накопичення, бо їх боятимуться. Або "пропав" — і тоді немає різниці, чи в тебе там 100 ракет для ядерної боєголовки, чи 10", — заявив Подоляк.

З його слів, росіяни йдуть за стандартним для себе маршрутом, українцям потрібно бути готовим до цього. Розвідка в реальному часі відстежує дані щодо виробництва ракет, їхнього накопичення, на яких військових аеродромах тримають носії. Крім цього, в Україні збільшена спроможність систем протиракетної оборони. Також є тактика відпрацювання дронових атак за допомогою мобільних пересувних груп. Натомість українська енергетична інфраструктура наразі має три ступені фізичного захисту, є відпрацьовані моделі диспетчеризації.

"У Росії вже немає зміни ані тактики, ані стратегії, ані кадрової ротації. Люди, які домінують в управлінні, включно з Путіним чи з Патрушевим (секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, — ред.), залишаються", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 30 листопада координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія може застосувати минулорічну тактику цієї зими. Натомість у США визначили три основні напрямки допомоги Україні.

29 листопада у Німеччині заявили про необхідності створення "оборонного щита" над Україною для запобігання російським атакам зимою. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що ЗС РФ повторно атакуватимуть енергетичну інфраструктуру.