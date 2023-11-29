Без світла і тепла: у Німеччині закликали створити над Україною "зимовий щит"

На думку глави МЗС ФРН Анни Бербок, цієї зими Росія спробує знову завдати масованих ударів по об'єктах енергетики, тому союзники мають максимально забезпечити Київ системами ППО і генераторами.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про необхідність створення захисного механізму над Україною перед настанням зими. Про це в середу, 29 жовтня, глава МЗС ФРН заявила на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 29, повідомляє німецьке медіа Deutsche Welle.

Бербок наголосила на необхідності створення "оборонного щита" над Україною для запобігання російським атакам у зимовий період. Бербок зазначила, що Росія знову спрямовує свої зусилля на цивільну інфраструктуру України і збирається повторно атакувати енергетичну інфраструктуру країни, позбавляючи мешканців тепла та електроенергії.

"Метою Росії знову є цивільна інфраструктура", — заявила Бербок під час спілкування з пресою.

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Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства оголосила про надання Берліном електрогенераторів і систем ППО Patriot Києву. Вона закликала інші країни-союзники України приєднатися до цього кроку.

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24 листопада міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, РФ щоденно атакує енергосистему України, проте поки що говорити про масовані удари поки що зарано.

25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури України здатні зашкодити і самим окупантами. Глава держави наголосив, що дії РФ призводять до накопичення реакції, яка в один момент може виявитися рішучою.

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Крім того, 25 листопада волонтер Тарас Чмут попередив українців про небезпеку ілюзій щодо агресії з боку РФ. Він переконаний, що у Росії залишається значний потенціал у виробництві дронів і випуску крилатих ракет.