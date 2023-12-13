ЗС РФ атакували Київ: запустили 10 балістичних ракет, — Повітряні сили (фото)

Повітряні сили збили всі ракети, які летіли вночі на столицю. Також було знищено 10 ударних дронів, які ворог запустив з Криму.

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У ніч на 13 грудня Збройні сили Росії атакували столицю України балістичними ракетами. Усі 10 ракет були збиті українською протиповітряною обороною. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що ЗС РФ атакували Київ рівно о 3:00. Усі цілі збив зенітний ракетний підрозділ. Відповідні служби дослідять уламки та встановляють тип ракет.

Також повідомляється, що цієї ночі окупанти атакували Україну 10 безпілотниками Shahed. Усі ударні дрони були збиті підрозділами ППО. Найбільше БПЛА було збито над Одещиною.

Відомо, що безпілотники запустили з району Балаклави неподалік від Севастополя.

Фото: Скріншот

Ракетний удар по Києву у ніч на 13 грудня

За останні декілька днів ЗС РФ вже вдруге атакують столицю балістичними ракетами. У трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків.

Так, у Дарницькому районі загорівся приватний будинок, у Дніпровському районі вогонь охопив балкон на 7 поверсі багатоповерхівки. Також пошкоджено вікна, фасад та чотири автомобілі.

Повідомлялося, що у Деснянському районі уламки впали на відкритій місцевості та дорозі. За словами мера столиці Віталя Кличка, уламки однієї з ракет впали на територію лікарні. Поранення внаслідок атаки отримали понад 50 людей.

Нагадаємо, за словами військового аналітика Олексія Гетьмана, окупанти запускатимуть по Україні одночасно 20-30 ракет та обиратимуть одну або декілька цілей. Зокрема, РФ економитиме ракети.

Також на початку грудня військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що Росія готується до погіршення погодних умов, аби вдарити по Україні. Таким чином вони хочуть завдати більшої шкоди.