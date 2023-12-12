Нова тактика: ЗС РФ більше не запускатимуть по 100 ракет одночасно, — аналітик

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, російські окупанти мають можливість виробляти до сотні далекобійних ракет на місяць.

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Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, запускатимуть по Україні по 20-30 ракет одночасно, обираючи одну або дві цілі. Про це сказав військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі "Українського радіо" 12 грудня.

За словами експерта, нові російські атаки відрізнятимуться від торішніх.

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"Вони все одно атакуватимуть, але не так, як узимку минулого року, коли запускали до 100 ракет одночасно по різних цілях в Україні. Це буде 20-30 ракет одночасно, і росіяни, найімовірніше, обиратимуть одну або дві цілі, щоб ця атака була масовою на якийсь об'єкт", — сказав він.

Аналітик зазначив, що атаки окупантів будуть комбінованими. Ідеться про одночасне застосування балістики, крилатих ракет і БПЛА. За його словами, так ЗС РФ намагатимуться перевантажити протиповітряну оборону України.

Гетьман заявив, що в РФ економитимуть ту кількість ракет, яка в них залишилася, намагаючись поповнити свої запаси. За його оцінками, росіяни можуть щомісяця виробляти до 100 далекобійних ракет. Загалом, за даними Гетьмана, у Росії залишилося близько 850 таких ракет.

"Багато це чи мало? На перший погляд багато, а з іншого боку, рік тому, коли вони починали ці атаки, у них тільки "іскандерів" балістичних було 900", — зазначив він.

Експерт також вважає, що окупанти не стануть прив'язувати нові обстріли до будь-яких дат, а орієнтуватимуться на погодні умови. На його думку, російські атаки триватимуть, щойно стане холодніше.

Нагадаємо, 8 грудня колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов попередив, що окупанти очікують на погіршення погодних умов в Україні, щоб відновити удари по інфраструктурі.

Раніше, 17 жовтня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ мають можливість атакувати територію України одночасно всіма своїми ракетами, проте навряд чи підуть на це.