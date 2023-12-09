"Атака може повторитися": експерт спрогнозував новий ракетний обстріл України

За словами колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, російські окупанти почали використовувати холодну погоду, щоб завдати Україні якомога більше шкоди.

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Ракетні атаки Збройних сил Російської Федерації, імовірно, продовжаться, оскільки окупанти орієнтуються на погіршення погодних умов в Україні. Про це сказав колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі для "ТСН" 8 грудня.

Селезньов зазначив, що росіяни чекали низьких температур на території України, щоб відновити свій ракетний терор і завдати максимальної шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

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"Ворог саме в цей момент намагатиметься націлювати на нас ракети. Сьогодні було 19 ракет, але не факт, що завтра їх не буде більше. Ворог буде залучати ракетний компонент, щоб завдати максимального ураження", — сказав експерт.

Ексспікер Генштабу також вказав на те, що ЗС РФ використовують різні маршрути для атак на Київ. Так, востаннє ракети летіли в напрямку Дніпра, після чого розвернулися і полетіли вздовж Дніпра.

"Атака може повторитися. Ворог, найімовірніше, орієнтуватиметься на момент, коли ми будемо найбільш уразливими через складні погодні умови", — заявив Селезньов.

Нагадаємо, 8 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог використовував ракети, які зумів назбирати в арсеналі.

Експерти порталу Defence Express вказали на те, що російське командування запустило по Україні зграю крилатих ракет, серед яких були імітаційні боєголовки Х-55, що може свідчити про спробу з'ясувати, де стоять установки ППО.