Стріляли ядерними "приманками": РФ вивчає ППО у Києві, запускаючи імітацію Х-55, — експерти

Експерти Defence Express зауважили, що над Києвом збили ракету Х-55 без ядерної бойової частини, а не ракету Х-555. Про це свідчать певні ознаки, які вони побачили на світлинах.

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У ніч із 7 на 8 грудня російське командування запустило по Україні зграю крилатих ракет, серед яких були імітаційні боєголовки Х-55. ЗС РФ вже вдруге використовує несправжні снаряди, що може свідчить про намагання з'ясувати, де стоять установки ППО. Про обставини нічного обстрілу розповіли експерти порталу Defence Express.

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Експерти розповіли, що з власних джерел отримали три зображення уламків ракет, які упали на Київщині внаслідок знешкодження силами ППО. На світлинах побачили, що боєголовки є "приманками". Зокрема, помітно, що на уламках немає "крилець у носовій частині". Це говорить про те, що збили не бойову ракету Х-555, як писали у звіті Повітряні сили ЗСУ, а ракету Х-55 без ядерного заряду.

Уламок ракети, збитої під час обстрілу в ніч на 8 грудня Фото: Defense Express

Крім того, про присутність Х-55 під час обстрілу написав голова Київської МВА Сергій Попко, зауважили розслідувачі.

Допис Попка щодо обстрілу 8 грудня Фото: Скриншот

У публікації вказують, що Х-55 — боєголовка, призначена під ядерний заряд. Вага бойової частини у такому випадку — 400 кг. Між тим ракета Х-555 — це звичайна авіаційна крилата ракета. Щоб така ракета могла долетіти до цілі, її обладнали додатковими "крилами" для балансування. Тобто, якщо на уламках ці крила є — маємо ракету Х-555, якщо немає — Х-55 без бойової ядерної частини, ідеться у статті Defence Express.

Місцевість, де упали уламки ракет під час обстрілу 8 грудня Фото: Defence Express Уламок ракети крупним планом Фото: Defence Express

На думку експертів, "приманки" використали, щоб відшукати системи ППО, які росіяни захочуть знищити під час наступних ударів по Києву. Нагадали, що ворог вже використовував такий спосіб дій. Наприклад, під час одного з обстрілів у листопаді ЗС РФ також застосували Х-55.

Нічний удар РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 8 грудня ЗС РФ запустила по Україні сім дронів-камікадзе Shahed-136 та 19 крилатих ракет Х-101/Х-555. Згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, вдалось збити п'ять безпілотників та 14 ракет.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що ворог відновив ракетний арсенал, який вже зараз використовує для обстрілів української території. Зокрема, росіяни наростили кількість ракет "Калібр", "Іскандер", "Кинджал" та іншими. Основна мета — зруйнувати об'єкти інфраструктури.

Нагадуємо, експерт пояснив, коли саме росіяни захочуть вдарити по Україні сотнею ракет і куди саме вони цілитимуть. Тим часом навколо населених пунктів чатують мобільні вогневі групи і підрозділи ППО: у ЗМІ розповіли про роботу бійців під Києвом.