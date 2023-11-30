"Ти і є ППО?": Повітряні сили показали зенітника, який "Іглою" збиває ракети РФ (фото)

Щоб збити російську ракету у небі над Україною — працює команда різних фахівців у складі сил ППО. Завдяки їхній спільній роботі бійцю вдалось здійснити два результативні постріли.

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Стрілець-зенітник Дмитро Герасименко, тримаючи на плечі ПЗРК "Ігла", разом з побратимами вистежує російські ракети, які ЗС РФ запускає по Україні. Весною 2022 року йому вдалось двічі протягом місяця підбити відразу дві цілі. За це стрілець отримав медаль та пам'ятний годинник. Про бойовий шлях Герасименка розповіла пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці Facebook.

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У дописі ідеться про бійця, який входить до складу підрозділу охорони радіотехнічного батальйону. Підрозділ несе службу у невказаному регіоні України. Під час чергування після Великодня 2022 року (після 24 квітня) відбувся його "дебют": він вперше взяв участь у бойовому виїзді і вперше збив крилату ракету РФ. Влучний постріл здійснив з ПЗРК "Ігла" — потім сам не вірив, що це вдалось, оскільки цей вид зброї не призначений для таких завдань.

"В теорії – "Ігла" не надто призначена для знищення крилатих ракет. Як бачите, на практиці – все цілком можливо", — зауважив боєць.

Дмитро Герасименко та ЗРК Ігла ЗСУ

Дмитро описав деталі "полювання". Зокрема, розповів, як разом з побратимами перебував на посту, коли почув, що ракета "на підльоті, повернула на південь". Після цього підняв на плече одну з двох заряджених "труб" і почав прислухатись, щоб почути ракету. Каже, що звук її польоту ні з чим не сплутаєш. Врешті помітив ціль, коли вона була за 600 метрів, і вистрелив. Не був упевнений, що зможе поцілити: "Побачив, як моя ракета впевнено догнала російську. Вибух – влучив!".

Дмитро Герасименко та ПЗРК

Вже за місяць, ідеться у дописі пресслужби, Дмитро Герасименко збив ще одну крилату ракету. РФ. 26 лютого 2023 року Указом Президента №112/2023 його нагородили медаллю "За мужність". Також він отримав пам'ятний годинник від командувача Повітряними силами Миколи Олещука.

Бойови підрозділ сил ППО

Боєць відзначив, що постріл вдалось здійснити завдяки спільній роботі багатьох людей сил ППО ЗСУ. Одні фахівці виявляють ракету, стежать, як вона летить над територією України, оголошують тривогу і повідомляють бойовим постам, де можна очікувати ціль.

"Завдяки цій роботі вся Україна знає, звідки і коли чекати на ракети чи "шахеди". Після цього до роботи береться команда бійців ЗРК, авіація, мобільні вогневі групи.

"Саме "знищення ворожої цілі" — лише верхівка айсберга в загальному ланцюжку системи протиповітряної оборони. За кожною приземленою ракетою чи дроном – стоїть відмінно скоординована робота немаленького колективу", — наголосив Дмитро.

Також у дописі поділились деякими деталями особистого життя зенітника. До лав ЗСУ він потрапив у 2019 році — пішов добровольцем. Коли почалась повномасштабна війна, 24 лютого 2022 року, саме був на чергуванні, яке потім тривало кілька місяців. Одружений, має двох синів. Розповів, як дружина відреагувала, коли почула про його вдалі постріли: "Так це ти і є ППО, виходить?", — кілька разів перепитувала жінка.

Зенітник Герасименко на посту сил ППО

Нічні удари РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 30 листопада ЗС РФ запустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed-136, доповіло командування Повітряними силами ЗСУ. Силам ППО вдалось знешкодити 14 цілей, працювали бойові розрахунки в центральних та південних областях.

Найбільша атака "Шахедів" відбулась 25 листопада, раніше писав Фокус. Тієї ночі у небі виявили 75 ворожих безпілотників, з яких вдалось збити 74 шт.

Між тим президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ зібрала запас з майже тисячі ракет. Згідно з прогнозами, росіяни можуть запустити їх по енергетичній інфраструктурі країни.

Нагадуємо, у ЗМІ повідомили, скільки снарядів 155 калібру використали в Ізраїлі та яку частину з них могла б отримати Україна. Після цього експерти з'ясували, що ЗСУ мали б можливість використати партію цих снарядів на 700-кілометровому фронті, тим часом як ізраїльтяни — на 27-кілометровому.