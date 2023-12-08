Стреляли ядерными "приманками": РФ изучает ПВО в Киеве, запуская имитацию Х-55, — эксперты

Эксперты Defence Express отметили, что над Киевом сбили ракету Х-55 без ядерной боевой части, а не ракету Х-555. Об этом свидетельствуют определенные признаки, которые они увидели на фотографиях.

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В ночь с 7 на 8 декабря российское командование запустило по Украине стаю крылатых ракет, среди которых были имитационные боеголовки Х-55. ВС РФ уже второй раз использует ненастоящие снаряды, что может свидетельствует о попытке выяснить, где стоят установки ПВО. Об обстоятельствах ночного обстрела рассказали эксперты портала Defence Express.

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Эксперты рассказали, что из собственных источников получили три изображения обломков ракет, которые упали в Киевской области в результате обезвреживания силами ПВО. На фотографиях увидели, что боеголовки являются "приманками". В частности, заметно, что на обломках нет "крылышек в носовой части". Это говорит о том, что сбили не боевую ракету Х-555, как писали в отчете Воздушные силы ВСУ, а ракету Х-55 без ядерного заряда.

Обломок ракеты, сбитой во время обстрела в ночь на 8 декабря Фото: Defense Express

Кроме того, о присутствии Х-55 во время обстрела написал глава Киевской МВА Сергей Попко, отметили расследователи.

Сообщение Попка по обстрелу 8 декабря Фото: Скриншот

В публикации указывают, что Х-55 — боеголовка, предназначенная под ядерный заряд. Вес боевой части в таком случае — 400 кг. Между тем ракета Х-555 — это обычная авиационная крылатая ракета. Чтобы такая ракета могла долететь до цели, ее оборудовали дополнительными "крыльями" для балансировки. То есть, если на обломках эти крылья есть — имеем ракету Х-555, если нет — Х-55 без боевой ядерной части, говорится в статье Defence Express.

Местность, где упали обломки ракет во время обстрела 8 декабря Фото: Defence Express Обломок ракеты крупным планом Фото: Defence Express

По мнению экспертов, "приманки" использовали, чтобы отыскать системы ПВО, которые россияне захотят уничтожить во время следующих ударов по Киеву. Напомнили, что враг уже использовал такой способ действий. Например, во время одного из обстрелов в ноябре ВС РФ также применили Х-55.

Ночной удар РФ — детали

Отметим, в ночь на 8 декабря ВС РФ запустила по Украине семь дронов-камикадзе Shahed-136 и 19 крылатых ракет Х-101/Х-555. Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, удалось сбить пять беспилотников и 14 ракет.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что враг восстановил ракетный арсенал, который уже сейчас использует для обстрелов украинской территории. В частности, россияне нарастили количество ракет "Калибр", "Искандер", "Кинжал" и другими. Основная цель — разрушить объекты инфраструктуры.

Напоминаем, эксперт объяснил, когда именно россияне захотят ударить по Украине сотней ракет и куда именно они будут целиться. Тем временем вокруг населенных пунктов караулят мобильные огневые группы и подразделения ПВО: в СМИ рассказали о работе бойцов под Киевом.