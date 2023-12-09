"Атака может повториться": эксперт спрогнозировал новый ракетный обстрел Украины

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, российские оккупанты начали использовать холодную погоду, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба.

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Ракетные атаки Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, продолжатся, так как оккупанты ориентируются на ухудшение погодных условий в Украине. Об этом сказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для "ТСН" 8 декабря.

Селезнев отметил, что россияне дожидались низких температур на территории Украины, чтобы возобновить свой ракетный террор и нанести максимальный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

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"Враг именно в этот момент будет пытаться нацеливать на нас ракеты. Сегодня было 19 ракет, но не факт, что завтра их не будет больше. Враг будет задействовать ракетный компонент, чтобы нанести максимальное поражение", — сказал эксперт.

Экс-спикер Генштаба также указал на то, что ВС РФ используют разные маршруты для атак на Киев. Так, в последний раз ракеты летели в направлении Днепра, после чего развернулись и полетели вдоль Днепра.

"Атака может повториться. Враг, скорее всего, будет ориентироваться на момент, когда мы будем наиболее уязвимыми из-за сложных погодных условий", — заявил Селезнев.

Напомним, 8 декабря ВС РФ совершили массированный обстрел Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг использовал ракеты, которые сумел насобирать в арсенале.

Эксперты портала Defence Express указали на то, что российское командование запустило по Украине стаю крылатых ракет, среди которых были имитационные боеголовки Х-55, что может свидетельствовать о попытке выяснить, где стоят установки ПВО.