"Суперзброя" Путіна не досягає цілей в Україні, — британська розвідка

Розвідники нагадують, що ракета "Кинджал" — один із шести видів "суперзброї", заявлених президентом Путіним 2018 року, покликаний зіграти важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії.

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Путін охарактеризував аеробалістичні ракети "Кинджал" як свою "суперзброю", яка відіграє ключову роль у стратегії Кремля. Проте українська система протиповітряної оборони успішно протистоїть цим загрозам, збиваючи цілі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Згідно з останніми даними, зазначеними у зведенні, 14 грудня російські ВПС уперше із серпня 2023 року використали для ударів по Україні аеробалістичну ракету "Кинджал". Було здійснено щонайменше одну пускову подію в центральній частині України, ймовірно, з метою нападу на військовий аеродром.

Згідно зі звітами британської розвідки, ракета "Кинджал" входить до низки шести видів "суперзброї", оголошених президентом Путіним у 2018 році, і призначена для ключової ролі в майбутній військовій стратегії Росії. У поточному конфлікті з Україною Росія зберігає цю зброю для нападу на об'єкти, які вона вважає важливими і добре захищеними.

Росія вже застосовувала "Кинджали" раніше. "Багато із запусків, ймовірно, не досягли намічених цілей, тоді як Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи", — зазначають у Міноборони Британії.

Удар "Кинджалами" по Україні: що відомо

Нагадаємо, 14 грудня на території України кілька разів було оголошено масштабну повітряну тривогу. Пов'язано це з активністю російської авіації. Були зафіксовані пуски ракет за кількома напрямками — Київ і Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ підтвердили ракетний удар по Старокостянтинову під час повітряної тривоги. Представник командування Юрій Ігнат зазначив, що окупанти систематично намагаються завдати удару по військовому об'єкту в місті.

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ також повідомила, що ЗС РФ використовували для атаки на Україну аеробалістичні ракети "Кинджал". Ворог запустив три ракети з трьох літаків МіГ-31К. Зенітним ракетним підрозділом ЗС ЗСУ було знищено одну ракету в Київській області.