Киев и область частично остались без света: в ДТЭК назвали причины и сроки восстановления

Компания уверяет, что отключение электроснабжения является временной мерой, которая связана с массированными ракетными ударами ВС РФ.

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В ряде районов Киева, а также в области временно отключили свет. Об этом во вторник, 2 января, сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Так, света нет в следующих районах Киева:

Шевченковском;

Святошинском;

Голосеевском;

Подольском;

на Оболони.

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Кроме того, электроснабжение отсутствует в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области.

Когда включат свет в Киеве и области

В ДТЭК пояснили, что отключения связаны с обстрелом Киева со стороны Вооруженных сил России.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет!" — сказано в сообщении ДТЭК.

Напомним, утром 2 января во время массированной ракетной атаки ВС РФ выпустили аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" в направлении Киева.