Київ і область частково залишилися без світла: у ДТЕК назвали причини й терміни відновлення

Компанія запевняє, що вимкнення електропостачання — це тимчасовий захід, який пов'язаний із масованими ракетними ударами ЗС РФ.

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У низці районів Києва, а також в області тимчасово відключили світло. Про це у вівторок, 2 січня, повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Світла немає в таких районах Києва:

Шевченківському;

Святошинському;

Голосіївському;

Подільському;

на Оболоні.

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Також електропостачання відсутнє у Вишгородському та Бучанському районах Київської області.

Коли увімкнуть світло в Києві й області

У ДТЕК пояснили, що відключення пов'язані з обстрілом Києва з боку Збройних сил Росії.

"Щойно ситуація з безпекою дозволить, обов'язково повернемо всім світло!" — сказано в повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, уранці 2 січня під час масованої ракетної атаки ЗС РФ випустили аеробалістичні ракети типу "Кинджал" у напрямку Києва.