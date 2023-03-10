"Их немного": в ВВС рассказали, сколько "Кинжалов" осталось на вооружении у РФ

По словам спикера Командования Юрия Игната, производство высокотехнологичных ракет требует очень много средств и времени, однако Кремль "не считает" деньги во время полномасштабного вторжения.

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С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Российской Федерации выпустили по Украине около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал". На данный момент на вооружении РФ осталось меньше 50 таких ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона 10 марта.

Игнат опроверг информацию о том, что во время обстрела 9 марта ВС РФ выпустили по территории Украины больше "Кинжалов", чем за весь 2022 год, отметив, что в прошлом году россияне использовали больше шести боеприпасов данного типа.

"Как видим, "Кинжалы" все-таки прилетают, прилетают неожиданно, прилетают быстро, поэтому опасность довольно-таки серьезная от этих ракет. Единственное, что их немного в России", — заявил спикер Воздушных сил.

По словам спикера, только по Виннице Россия выпустила три ракеты "Кинжал" за один день, а точно определить тип всех боеприпасов, которыми РФ обстреливала Украину сначала полномасштабной агрессии было трудно.

"Они использовали, возможно, до двух десятков "Кинжалов" за эту войну вообще. Сейчас, по данным ГУР, у россиян чуть больше полсотни таких ракет. А если отнять эти 6, то уже меньше", — объяснил Игнат.

Спикер Воздушных сил также подчеркнул, что информация об объемах производства "Кинжалов" противоречива и сомнительна. Известно лишь, что такая ракета производится не за один день и не за одну неделю.

"Она высокотехнологичная, дорогая, понятно, что нужно вложить немало времени. О деньгах я даже не говорю, Россия их не считает. Она будет в орудия смерти вкладывать столько, сколько сможет", — констатировал Юрий Игнат.

Напомним, что в ночь на 9 марта ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, в частности баллистическими ракетами "Кинжал", которые пока не может сбивать украинская ПВО.

По словам Юрия Игната, противник впервые использовал для атаки такое количество ракет разного типа. Всего утром 9 марта ВС РФ запустили по Украине 81 ракету различного базирования.

По мнению аналитиков ISW, массированный обстрел Украины 9 марта был совершен россиянами для подкрепления государственной пропаганды. Российские СМИ позиционируют атаку как "удар возмездия" в ответ на якобы вторжение в Брянскую область 2 марта.