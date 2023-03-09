"Букет из ракет и БПЛА": РФ впервые использовала для обстрела такие разные типы оружия, — ВСУ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, во время атаки враг использовал различные самолеты, включая МиГ-31. Всего Россия сегодня выпустила 81 ракету по украинской территории.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации изменили свою тактику массированных ракетных атак на Украину. Враг впервые использовал для обстрела настолько разные типы ракет. Об этом утром 9 марта в эфире "24 канала" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Спикер командования уточнил, что не помнит, чтобы противник использовал такое количество ракет разного типа.

Всего утром 9 марта Россия осуществила 81 пуск ракет различного базирования.

В этот раз, по словам Игната, Россия выпустила по украинской территории шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал".

Кроме того, ВС РФ использовали во время атаки разные самолеты, включая МиГ-31.

Какие ракеты Россия выпустила по Украине:

28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с трех носителей;

6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 зенитных управляемых ракет С-300 по прифронтовой территории;

также было 8 пусков БПЛА Shahed-136/131.

"Видим, какой букет из ракет и БПЛА нам приготовил противник этой ночью", — прокомментировал Игнат.

Он отметил, что удалось сбить 34 крылатые ракеты. 8 управляемых российских ракет Х-31П и Х-59 также не смогли достичь своих целей.

При этом ВСУ пока не могут сбивать Х-22, "Кинжалы" и С-300.

"Пока у нас нет средств, способных противостоять такому оружию, поэтому оно представляет для нас угрозу", — уточнил полковник.

Напомним, утром 9 марта ВС РФ в ходе массированного обстрела Украины нанесли удары по трем ТЭС. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.

В Золочевском районе Львовской области российская ракета попала в жилую зону. Там начался пожар. Изначально было известно о четырех погибших гражданах.