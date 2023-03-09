"Букет з ракет і БПЛА": РФ вперше використала для обстрілу такі різні типи зброї, — ЗСУ

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, під час атаки ворог використав різні літаки, включно з МіГ-31. Загалом Росія сьогодні випустила 81 ракету українською територією.

Related video

Збройні сили Росії змінили свою тактику масованих ракетних атак на Україну. Ворог вперше використав для обстрілу такі різні типи ракет. Про це вранці 9 березня в ефірі "24 канали" розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Спікер командування уточнив, що не пам'ятає, щоб противник використав таку кількість ракет різного типу.

Усього вранці 9 березня Росія здійснила 81 пуск ракет різного базування.

Цього разу, за словами Ігната, Росія випустила українською територією шість крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинжал".

Крім того, ЗС РФ використовували під час атаки різні літаки, включаючи МіГ-31.

Які ракети Росія випустила Україною:

28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування "Калібр" із трьох носіїв;

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинжал";

8 керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 зенітних керованих ракет С-300 по прифронтовій території;

також було 8 пусків БПЛА Shahed-136/131.

"Бачимо, який букет із ракет та БПЛА нам приготував противник цієї ночі", — прокоментував Ігнат.

Він зазначив, що вдалося збити 34 крилаті ракети. 8 керованих російських ракет Х-31П та Х-59 також не змогли досягти своїх цілей.

При цьому ЗСУ поки що не можуть збивати Х-22, "Кинджали" та С-300.

"Поки що у нас немає коштів, здатних протистояти такій зброї, тому вона становить для нас загрозу", — уточнив полковник.

Нагадаємо, вранці 9 березня ЗС РФ під час масованого обстрілу України завдали ударів по трьох ТЕС. Обладнанню підстанцій було завдано істотних збитків, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідувати наслідки.

У Золочівському районі Львівської області російська ракета потрапила у житлову зону. Там почалася пожежа. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих громадян.