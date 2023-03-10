Ракетная атака по Украине: в ISW объяснили, зачем Путин использовал дефицитные "Кинжалы"

В Минобороны РФ после массированных ракетных обстрелов заявили, что ракетный удар нанесли как "расплату за украинскую ДРГ в Брянской области". Аналитики сомневаются в правдивости пояснений российского ведомства.

Related video

9 марта ВС РФ нанесли самый большой за 2023 год ракетный удар по территории Украины. Эта атака служила только целям российской государственной пропаганды. Так считают в американском Институте изучения войны (ISW), о чем говорится в отчете за 9 марта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение ночи и утра 9 марта ВС РФ обстреляли украинскую критическую инфраструктуру страны 84 разными ракетами, включая 6 гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал". ПВО удалось сбить 34 из 48 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 и 4 беспилотника "Шахед-136", а 8 российских ракет Х-31П и Х-59 не достигли целей. В Воздушных силах Украины сообщили, что у украинских защитников не было возможностей сбить некоторые российские ракеты, имея в виду ракеты "Кинжал" и С-300.

Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли "высокоточные ракетные удары с воздуха, моря и наземного базирования" по украинской военной инфраструктуре, военно-промышленным комплексам и энергетической инфраструктуре, поддерживающей украинских военных, в ответ за якобы вторжение в Брянскую область 2 марта.

"Вероятно, Кремль намеренно запустил ракеты, которые украинское ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет. Президент России Владимир Путин, вероятно, использовал эти дефицитные ракеты в безрезультатных атаках, чтобы успокоить российские провоенные и ультранационалистические" сообщества, которые подавляющим большинством призывали его отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта", — сообщают аналитики Института.

Отмечается, что российские военные блогеры не сильно поддержали удары 9 марта. Они отметили, что Кремлю необходимо изменять подход к нанесению ударов, поскольку Украина адаптировалась к сложившейся модели нападения на свою энергетическую инфраструктуру.

Во Львовской ОВА 9 марта заявили, что силы ПВО сбили все российские воздушные цели, атаковавшие регион. Однако одна из ракет упала в жилую зону, в результате чего погибли 5 жителей Золочевского района. Эксперты выясняют, что причина падения ракеты на дома. Известно, что это была именно российская ракета, поскольку ее обломки обнаружили на месте падения.

В Харькове и области российские кафиры во время массированного обстрела специально использовали тактику повторов, сообщили 9 марта в Харьковской ОВА, чтобы нанести работникам ГСЧС и спасателям, которые уже работали на местах попаданий.