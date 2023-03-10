Ракетна атака по Україні: в ISW пояснили, навіщо Путін використав дефіцитні "Кинджали"

В Міноборони РФ після масованого ракетного обстрілу заявили, що ракетний удар завдали як "розплату за українську ДРГ у Брянській області". Аналітики сумніваються у правдивості пояснень російського відомства.

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9 березня ЗС РФ завдали найбільшого за 2023 рік ракетного удару по території України. Ця атака служила лише цілям російської державної пропаганди. Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), про що йдеться у звіті за 9 березня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж ночі і ранку 9 березня ЗС РФ обстріляли українську критичну інфраструктуру країни 84 різними ракетами, включаючи 6 гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал". ППО вдалося збити 34 з 48 крилатих ракет "Калібр" і Х-101/Х-555 і 4 безпілотники "Шахед-136", а 8 російських ракет Х-31П і Х-59 не досягли цілей. У Повітряних силах України повідомили, що українські захисники не мали можливостей збити деякі російські ракети, маючи на увазі ракети "Кинджал" і С-300.

Міноборони Росії заявило, що ЗС РФ завдали "високоточних ракетних ударів з повітря, моря та наземного базування" по українській військовій інфраструктурі, військово-промисловим комплексам та енергетичній інфраструктурі, яка підтримує українських військових, у відповідь за нібито вторгнення в Брянську область 2 березня.

"Ймовірно, Кремль навмисно запустив ракети, які українська ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, попри скорочення запасів таких ракет. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, використав ці дефіцитні ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня", — повідомляють аналітики Інституту.

Зазначається, що російські військові блогери не дуже підтримали удари 9 березня. Вони зауважили, що Кремлю необхідно змінювати підхід до націлювання, оскільки Україна адаптувалася до сформованої моделі нападу на свою енергетичну інфраструктуру.

У Львівській ОВА 9 березня заявили, що сили ППО збили всі російські повітряні цілі, які атакували регіон. Проте, одна з ракет впала у житлову зону, внаслідок чого загинули 5 жителів Золочівського району. Експерти з'ясовують, що причиною падіння ракети на будинки. Відомо, що це була саме російська ракета, оскільки її уламки знайшли на місці падіння.

У Харкові та області російські окупанти під час масованого обстрілу навмисно використали тактику повторів, повідомили 9 березня в Харківській ОВА, щоб завдати працівникам ДСНС та рятувальникам, які вже працювали на місцях влучань.