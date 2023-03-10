"Їх небагато": у ВПС розповіли, скільки "Кинджалів" залишилося на озброєнні у РФ

За словами спікера Юрія Ігната, виробництво високотехнологічних ракет потребує дуже багато коштів та часу, проте Кремль "не рахує" гроші під час повномасштабного вторгнення.

Related video

З початку повномасштабної війни Збройні сили Російської Федерації випустили Україною близько 20 гіперзвукових ракет "Кинджал". На даний момент на озброєнні РФ залишилося менше 50 таких ракет. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону 10 березня.

Ігнат спростував інформацію про те, що під час обстрілу 9 березня ЗС РФ випустили територією України більше "Кинджалів", ніж за весь 2022 рік, зазначивши, що минулого року росіяни використовували більше шести боєприпасів цього типу.

"Як бачимо, "Кинджали" все-таки прилітають, прилітають несподівано, прилітають швидко, тому небезпека досить серйозна від цих ракет. Єдине, що їх трохи в Росії", — заявив спікер Повітряних сил.

За словами спікера, тільки по Вінниці Росія випустила три ракети "Кинжал" за один день, а точно визначити тип усіх боєприпасів, якими РФ обстрілювала Україну на початку повномасштабної агресії, було важко.

"Вони використовували, можливо, до двох десятків "Кинджалів" за цю війну взагалі. Зараз, за даними ГУР, у росіян трохи більше півсотні таких ракет. А якщо відібрати ці 6, то вже менше", — пояснив Ігнат.

Спікер Повітряних сил також наголосив, що інформація про обсяги виробництва "Кинджалів" суперечлива та сумнівна. Відомо лише, що така ракета провадиться не за один день і не за один тиждень.

"Вона високотехнологічна, дорога, зрозуміло, що потрібно вкласти чимало часу. Про гроші я навіть не говорю, Росія їх не вважає. Вона в знаряддя смерті вкладатиме стільки, скільки зможе", — констатував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, зокрема балістичними ракетами "Кинджал", які поки що не може збивати українська ППО.

За словами Юрія Ігната, противник вперше використав для атаки таку кількість ракет різного типу. Усього вранці 9 березня ЗС РФ запустили по Україні 81 ракету різного базування.

На думку аналітиків ISW, масований обстріл України 9 березня було здійснено росіянами для підкріплення державної пропаганди. Російські ЗМІ позиціонують атаку як "удар відплати" у відповідь на нібито вторгнення до Брянської області 2 березня.