Массированная ракетная атака: сколько людей погибли и пострадали в Киеве и Харькове (видео)

По данным местных властей, количество пострадавших в двух регионах уже превышает 100 человек. Людям продолжают оказывать медицинскую помощь, а спасатели работают над ликвидацией последствий.

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2 января российские оккупанты атаковали с помощью ракет несколько регионов Украины, в результате чего погибли мирные люди. Фокус собрал информацию о жертвах и пострадавших.

Всего за утро вторника противник запустил по территории Украине 99 ракет разного типа. Большую часть из них удалось перехватить и уничтожить, однако без последствий не обошлось.

Разрушения разной степени были зафиксированы в Киеве, Харькове, а также в Киевской области. Погибли люди.

Атака по Украине 2 января: Киев

В Киевской городской военной администрации написали, что по состоянию на 16:10 зафиксировано двое погибших в результате ракетной атаки. Также 49 человек получили ранения разной тяжести. Всем оказали медицинскую помощь.

"У большинства — минно-взрывные травмы", — говорится в сообщении.

По данным от мэра столицы Виталия Кличко, госпитализированы были 43 жителя Киева. Все экстренные службы продолжают работать на месте.

Атака по Украине 2 января: Киевская область

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко писал, что по состоянию на 12:00 16 человек обратились к медикам за помощью и среди них был восьмилетний ребенок. Двое люди погибли в результате ракетной атаки противника по области.

"В Вишневом в результате утренней атаки обломками повреждены 11 многоквартирных домов. Более 700 жителям этих домов оказывается необходимая помощь. Людям будет предоставлено временное жилье. Подготовлены места для расселения 1 тыс. человек. Организовано горячее питание", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что атака повредила 16 частных домов, 11 многоквартирных домов, 2 школы, складские помещения, церковь, ряд предприятий, более 60 автомобилей.

Атака по Украине 2 января: Харьков

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона также поделился новыми данными о ракетной атаке противника. Российские оккупанты ударили по центру города ракетами "Искандер-М". Зафиксировано это было в Шевченковском районе.

"В результате обстрела пострадали 52 человека. По состоянию на сейчас в медучреждениях Харькова находится 27 пострадавших, из них 6 детей. Сейчас 4 госпитализированных детей в легком состоянии, еще один ребенок находится на амбулаторном лечении. Двое взрослых — в крайне тяжелом состоянии. Всем пациентам медики оказывают необходимую помощь", — заявил Олег Синегубов.

В эпицентре обстрела были повреждены около 40 домов и 6 из них временно без отопления. На место прибыли соответствующие службы, чтобы как можно скорее справиться с последствиями.

Погибла одна женщина, которой был 91 год, сообщал ранее глава Харьковской ОВА.

Напомним, 2 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что силы ПВО установили рекорд по уничтоженным "Кинжалам" — 10 из 10. Он благодарен западным партнерам за военную помощь, однако для дальнейшей защиты нужно больше систем и боеприпасов. Россия не собирается останавливаться.