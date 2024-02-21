"Проседают фланги": ВС РФ угрожают окружить Угледар и все ближе к Кураховому, — военкор (карта)

Около 100 украинских военных почти попали в окружение в результате проседания флангов из-за давления ВС РФ, рассказала корреспондентка Юлия Кириенко.

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Бойцы ВСУ отражают усиленные атаки ВС РФ в направлении Курахово в Донецкой области. Кое-где приходится вести круговую оборону в результате проседания флангов и прорыва врага возле Авдеевки. Имеют ли украинские войска запас прочности военный корреспондент телеканала "1+1" Юлия Кириенко рассказала в заметке Facebook.

Кириенко описала ситуацию под Курахово, основываясь на сообщениях от неназванных источников среди военных. По ее словам, ВС РФ, прорвавшись под Авдеевкой, движутся в направлении Курахово с двух сторон. Для ведения штурмовых действий враг использует "колонны техники".

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В ближайшее время может возникнуть угроза для Угледара, говорится в заметке. На сегодня один из батальонов неуказанной бригады "почти стал в круговую оборону" (батальон — около 100 чел.). Причина ситуации — "проседание флангов" вследствие того, что у врага "больше сил", отметила корреспондентка.

Военные предусмотрели ухудшение ситуации после потери Авдеевки, написала Кириенко. В частности, на данном участке собрали определенное количество снарядов и личного состава.

"Авдеевка все. Курахово приготовиться. Штурмовые [атаки самые сильные — ред.]. Колонны техники с двух направлений идут на наши силы. Хорошо, что наши успели немного собрать снарядов и раздобыть пополнение людьми".

Какова ситуация под Курахово, Угледаром и Авдеевкой Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — чем особенное Курахово

Курахово — город на западе Донецкой области, в котором до войны проживало около 18 тыс. человек. Город расположен на трассе N15, которая следует из Донецка через Марьинку в направлении Новопавловки. Расстояние от линии боев по состоянию на 21 февраля — около 20 км.

Новопавловка Запорожской области — в 40 км к западу от Курахово. Угледар расположен южнее — на расстоянии 18 км: до него можно добраться по дороге О0532, которая идет из Марьинки через Победу и Константиновку.

Курахово — какое расстояние от линии боев по состоянию на 21 февраля Фото: DeepState

Наступление на Курахово и Угледар — последние события

Генштаб ВСУ по состоянию на вечер 21 февраля сообщил, что за прошедшие сутки больше всего штурмов ВС РФ состоялось возле Авдеевки — 12 раз. Также враг пытался атаковать возле Марьинки — 10 раз. На Новопавловском направлении попыток прорыва не было.

В отчете командования также указано, что россияне пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Степного, Ласточкино, Первомайского, Невельского (вокруг Авдеевки) и Георгиевки, Победы, Новомихайловки (возле Марьинки). Также массовые авиа- и артудары нанесли на линии между Марьинкой и Угледаром и вдоль всей линии боев до Авдеевки.

Угледар-Марьинка-Курахово, штурмы и обстрелы ВС РФ 21 февраля Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, начиная с декабря 2023 года российские войска активизировали обстрелы Курахово. Например, 19 декабря они ударили по промзоне и школе, — сообщили в городской администрации. 4 января произошел обстрел центральных улиц: пострадали учебные заведения и кафе.

Напоминаем, 19 февраля аналитики портала DeepState сообщили, что возможен отвод части подразделений ВС РФ из-под Авдеевки. Возможное направление, куда их могут перевести — на Купянск в Харьковской области и под Роботино в Запорожской области.