Окупантам в Авдіївці могли допомагати "ждуни": в Україні ще є "сплячі агенти" РФ (відео)

Росіяни у соцмережах жаліються про відсутність картинки з колонами підбитої української бронетехніки, а також розуміють, що взяття Авдіївки з величезними втратами були чисто політичним рішенням для задоволення Кремля, зазначає військовий експерт Іван Ступаков.

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Радість від захопленої Авдіївки на Донеччині є тільки у російських пропагандистів, але не у блогерів. Вони скаржаться на великі втрати та на те, що ЗСУ успішно і без великих втрат залишили місто відійшовши на нові позиції. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступаков.

За його словами, трагічно відзначилась чергова брехня росіян, які обіцяли підібрати українських поранених та долучити їх до фонду обміну полоненими. Замість цього українців розстріляли.

"Тим часом російські військкори хоч прямо і не називають втрати армії РФ в Авдіївці, але зазначають, що вони кратні втратам у Бахмуті, — акцентує Ступаков. — За доступними даними, які гуляють в інтернеті можна припустити, що окупанти втратили щонайменше 4 тисячі своїх вояк, деякі кажуть, що 13 тисяч, а Генштаб ЗСУ приводив данні по загальній кількості втрат росіян разом з пораненими, зниклими безвісти та полоненими у 47 тисяч".

А ще росіяни у соцмережах жаліються про відсутність картинки з колонами підбитої української бронетехніки, а також розуміють, що взяття Авдіївки з величезними втратами були чисто політичним рішенням для задоволення Кремля, зазначає військовий експерт.

За слова Івана Ступакова, хоча всіх цивільних, хто відмовився евакуюватись з Авдіївки, не можна записувати в "ждуни", але деякі з них дійсно могли сприяти вдалому просуванню військ окупантів у місті. Прикро, зазначає колишній співробітник СБУ, але "ждуни" є всюди й навіть на заході України їх виявляли.

"Важко в кожному цивільному розпізнати інформатора, наприклад в бабусі, яка йде вулицею нічого не фотографуючи, — зазначає Ступаков. — А ця бабуся могла просто запам'ятати локацію наших військ чи підрозділів і донести ворогові".

Проте українські військові теж намагаються дезорганізувати "ждунів", які відслідковують переміщення техніки. Наприклад, каже Ступаков, можуть ганяти колони бойових машин взад-вперед декілька разів, щоб інформатор не міг зрозуміти скільки їх насправді й куди дійсно вони рухаються.

Експерт зазначає, що в Україні є ще сплячі агенти росіян, які були завербовані ще в нульові роки. Одного дня до них телефонують з секретною фразою і пропонують зробити якусь дрібницю все більше і більше залучаючи їх до повної зради держави.

Нагадаємо, у 3-й ОШБр назвали основний напрямок наступу ЗС РФ після Авдіївки. Українські військові після відходу з Авдіївки Донецької області зайняли певні рубежі оборони. Наразі відбуваються інтенсивні бої, проте не такі "жорстокі", як були в місті, зазначив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.