"Мають достатньо сил": у 3-й ОШБр назвали основний напрямок наступу ЗС РФ після Авдіївки

Українські військові після відходу з Авдіївки Донецької області зайняли визначені рубежі оборони. Наразі відбуваються інтенсивні бої, проте не такі "жорстокі", як були в місті, зауважив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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Збройні сили Російської Федерації мають достатньо сил та засобів для подальшого просування. Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що окупанти продовжуватимуть це робити.

"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити", — сказав Максим Жорін.

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Захоплення Авдіївки: війська РФ наступають на селище Ласточкине, — командування ЗСУ (відео)

Він зазначив, що наразі бійці 3-ї ОШБр разом з іншими підрозділами ЗСУ зайняли визначені рубежі оборони навколо Авдіївки Донецької області. Зі слів Жоріна, спостерігається велика інтенсивність боїв, проте "не настільки жорстка", як була в місті.

Майор зауважив, що на сьогодні основний напрямок для російських військових — селище Ласточкине Донецької області.

"Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті під*ри мають достатньо сил для подальшого наступу", — наголосив військовий.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що українські військові розгромили колону російської техніки та відбили ворожий штурм в районі Ласточкиного Донецької області. Також вночі двоє російських солдатів пробралися в село, проте їх ліквідували бійці ЗСУ.

18 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що противник почав наступали в напрямку села Ласточкине після захоплення Авдіївки. Він наголосив, що підрозділи Сил оборони, яким загрожувало блокування, відвели на нові та вигідніші позиції.