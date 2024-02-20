Змогли пробратися в село: ЗС РФ пішли в наступ на Ласточкине колоною бронетехніки, — DeepState

Окупанти намагалися штурмувати позиції 225 ОШБр силами 6 БМП та 1 танку. також у штурмі брала участь піхота, але була "нейтралізована" скидами з дронів.

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В районі Ласточкиного на Донеччині Сили оборони розгромили колону ворожої техніки і відбили штурм. Про це 20 лютого повідомили аналітики DeepState.

"К*цапи наступали колоною на Ласточкине. Виродки полізли на позиції 225 ОШБр силами 6 БМП та 1 танку. На одній з коробок була піхота, яка розбіглася, але була майже вся знищена скидами. Решта БМП попідривалися чи були підбиті. Танк, на жаль, зумів втекти. Перед цими ще була спроба під**ської розвідки на багі у складі 8 чоловік — всіх було ліквідовано також", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі два російських окупанти пробралися в село, але ця "акція" закінчилася для них сумно — їх знищили українські захисники.

Карта боїв за Ласточкине станом на 20 лютого

Вночі аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ мають просування в районі Ласточкиного.

Нагадаємо, що 18 лютого в ОСУВ "Таврія" повідомили, що після захоплення АвдіївкиЗС РФ наступають у напрямку Ласточкиного Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 лютого заявив про вихід українських сил із Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб війська РФ не оточили підрозділи ЗСУ.