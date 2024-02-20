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Смогли пробраться в село: ВС РФ пошли в наступление на Ласточкино колонной бронетехники, — DeepState

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Фото: Facebook / Владимир Зеленский | ВСУ

Оккупанты пытались штурмовать позиции 225 ОШБр силами 6 БМП и 1 танка. также в штурме участвовала пехота, но была "нейтрализована" сбросами с дронов.

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В районе Ласточкино в Донецкой области Силы обороны разгромили колонну вражеской техники и отбили штурм. Об этом 20 февраля сообщили аналитики DeepState.

"К*цапы наступали колонной на Ласточкино. Уроды полезли на позиции 225 ОШБр силами 6 БМП и 1 танка. На одной из коробок была пехота, которая разбежалась, но была почти вся уничтожена сбросами. Остальные БМП подорвались или были подбиты. Танк, к сожалению, сумел убежать. Перед этими еще была попытка пид**ской разведки на багги в составе 8 человек — все были ликвидированы также", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью два российских оккупанта пробрались в село, но эта "акция" закончилась для них печально — их уничтожили украинские защитники.

Карта боев за Ласточкино по состоянию на 20 февраля Fullscreen
Карта боев за Ласточкино по состоянию на 20 февраля

Ночью аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ имеют продвижение в районе Ласточкино.

Напомним, что 18 февраля в ОСУВ "Таврия" сообщили, что после захвата Авдеевки ВСУ РФ наступают в направлении Ласточкино Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил о выходе украинских сил из Авдеевки. Такое решение было принято, чтобы войска РФ не окружили подразделения ВСУ.