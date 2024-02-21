Очікуються "дуже складні бої": у ЗСУ попередили про небезпеку на двох напрямках

Росіяни готували сили, резерви, накопичували зброю і техніку. Ворог починає все задіювати на полі бою, розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Збройні сили Російської Федерації просуватимуться, наскільки у них вистачить сил. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно — під*ри будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та в залежності від того, хто з них виживе", — сказав Максим Жорін.

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З його слів, на інших напрямках також очікується складна ситуація. Зокрема, з Авдіївки ворог почав перекидати вцілілі російські підрозділи на інші ділянки фронту. Жорін наголосив, що на українців чекають "дуже складні бої".

"Говорив про це ще минулого року — росіяни готувались весь цей час. Готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку. І підготувались", — розповів він.

Майор ЗСУ повідомив, що Росія починає планомірно задіювати на полі бою все, що має. Він вважає, що найближчим часом буде складна ситуація на півдні та Харківському напрямку.

Нагадаємо, 21 лютого в Командуванні сил підтримки ЗСУ показали, як будують фортифікації для зупинки просування російських військових. Зокрема, для цього інженерні війська використовують спеціальну техніку й будматеріали.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що російські окупанти переважають ЗСУ в кількості особового складу та здатності вести щоденні штурми. Натомість українські бійці відчувають нестачу снарядів, БПЛА, засобів РЕБ.