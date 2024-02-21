ЗС РФ мають найбільше: що відбувається у боях на півдні та сході, — ЗМІ

Українські дрони не можуть дістати до російських гармат, які ворог відтягнув якомога далі від лінії фронту. Тим часом над позиціями ЗСУ "висять" БПЛА ЗС РФ, які стежать за кожним рухом бійців.

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Бійці ЗСУ відчувають нестачу снарядів, безпілотників, пристроїв радіоелектронної боротьби (РЕБ), але не втратили мотивації для боротьби з російськими загарбниками. Тим часом ЗС РФ мають усього вдосталь і переважають Сили оборони у кількості особового складу і здатності вести щоденні штурми. Про ситуацію на лінії фронту на півдні та сході розповіли журналісти порталу Reuters.

Журналісти повідомили, що поспілкувались з 20 військовими з різних підрозділів ЗСУ, зокрема — з бійцями 59 окремої механізованої бригади. Військові розкрили "похмуру реальність", в якій не вистачає снарядів та солдатів.

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Співрозмовники Reuters повідомили низку деталей про те, що відбувається на фронті.

Командир одного з взводів з позивним "Тигр" розповів, що у складі підрозділів залишилось 60-70% людей з початкового складу. Поповнення не надходить — їх можуть відвести на кілька днів на відпочинок, а потім вертають на фронт. Тим часом ворог застосовує тактику "м'ясних штурмів": протягом дня невеликі групи на 5-7 осіб здійснюють до 10 атак у кількох місцях. Подібна тактика "втомлює". Тим часом журналісти нагадали, що офіційний розмір української армії — 800 тис. осіб, а російської — 1,3 млн осіб.

"Погода дощ, сніг, дощ, сніг. Люди в результаті хворіють на простий грип або ангіну. Вибувають з ладу на якийсь час, а замінити їх нікому. Найголовніша проблема кожного підрозділу — це брак людей", — навели журналісти слова іншого командира, який має позивний "Лімузин".

Інший співрозмовник пояснив, як працюють гармати ЗСУ в умовах нестачі снарядів. Наприклад, радянська установка РСЗВ "Град" працює на третину потужності. Reuters також навели дані науковця з Вашингтонського аналітичного центру Фонду Карнегі Майкла Кофмана: він підрахував, що українська артилерія стріляє у п'ять разів менше, ніж російська.

"Так стало останнім часом. Іноземних боєприпасів не так багато", — сказав журналістам боєць Григорій (прізвище чи позивний не вказано).

Бійці ЗСУ відзначили деякі аспекти використання БПЛА різних типів — FPV-дронів, розвідувальних тощо. На сьогодні ЗС РФ має їх таку ж кількість, як і Сили оборони. Разом з тим лінія фронту насичена засобами РЕБ, які дещо заважають роботі безпілотників. Існують кілька проблем: з одного боку, російська артилерія відтягнута якнайдалі від лінії фронту і до неї так просто не дістанеш, а з іншого боку — росіяни тримають у повітрі пристрої, які постійно стежать за будь-яким рухом на українських позиціях.

"Попри те, що вони [бійці ЗСУ — ред.] все ще були мотивовані боротися з російською окупацією, вони говорили про труднощі стримування більшого та краще забезпеченого ворога, оскільки військова підтримка Заходу сповільнюється", — підсумовується у статті Reuters.

Бої на півдні та сході — деталі

Зазначимо, згідно з ранковим звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 лютого ЗС РФ найбільше атаки здійснили на Мар'їнському напрямку — 20 спроб. Також було гаряче на інших ділянках: на Авдіївському напрямку — 13 атак, на Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому — по сім.

Тим часом у США досі не можуть затвердити виділення Україні близько 60 млрд дол., які мали б піти на надання артилерійських снарядів, зброї тощо. Втім, країни Європейського Союзу повідомили про підтримку від європейських країн: наприклад, Швеція надає майже 700 млн дол., а Німеччина обіцяє виготовити майже 20 од. САУ Pzh 2000.

Президент Чехії Петер Павел заявив, що відшукав для України майже 1 млн снарядів, і на сьогодні потрібні лише гроші, щоб їх купити і передати ЗСУ.