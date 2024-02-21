США не надаватимуть допомогу Україні у формі кредиту, — Білий дім

Радник із нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що просити Україну взяти на себе боргові зобов'язання просто зараз буде не найкращим варіантом. Тому гроші необхідно надавати у вигляді грантів.

Related video

В адміністрації президента США не вважають найкращим способом надання військової та економічної допомоги Україні у вигляді кредиту, якщо узгодити нові кошти для Києва не вдасться. Як заявив 20 лютого помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, кошти потрібно виділяти у формі грантів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час брифінгу помічнику Джо Байдена поставили запитання про можливість надання кредиту Україні на тлі відсутності просування в Конгресі запиту про нові кошти для Києва.

"Що стосується позики для України, як я сказав раніше, ми запросили, а Сенат затвердив військову й економічну допомогу. Ця економічна допомога у формі грантів, тому що просити Україну взяти на себе боргові зобов'язання просто зараз, коли вона бореться за своє життя, ми не вважаємо найкращим способом просування", — відповів Салліван.

Важливо

ATACMS для України: які модифікації можуть передати США для ударів по Криму (інфографіка)

Урядовець зауважив, що той пакет, який було складено та за який проголосували більшість сенаторів з-поміж демократів і республіканців, є правильним. Тому в адміністрації Байдена очікують, що Палата представників усе ж таки ухвалить закон, "а не змушувала Сполучені Штати вести переговори проти самих себе".

Салліван додав, що законопроєкт дасть змогу Штатам і надалі підтримувати український народ у військовому плані, який щодня бореться за свою свободу й незалежність, захищаючись від агресії Путіна. Також законопроєкт надасть життєво важливу гуманітарну допомогу українцям, які були змушені покинути свої домівки внаслідок загарбницької війни Росії.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні в кредит. За його словами, Україні можна виділити 60 млрд доларів, і якщо країна не зможе їх повернути, то цього робити й не доведеться.